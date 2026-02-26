Venezolanos prevén mejores perspectivas económicas tras intervención de EE.UU.

La mayoría de los venezolanos espera que la economía y el mercado laboral mejoren en seis meses, mientras Estados Unidos flexibiliza sanciones y el gobierno implementa reformas para atraer inversión.

Una nueva encuesta de AtlasIntel realizada para Bloomberg News reveló que el 58% de los consultados espera poder comprar más bienes en los próximos seis meses, aunque más de la mitad afirmó que sus familias enfrentan actualmente una situación económica difícil.

Los resultados apuntan a un repunte del ánimo vinculado al alivio parcial de sanciones de EE.UU. y a cambios de política impulsados por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, para atraer capital extranjero a sectores clave.

Las cifras se conocen unos dos meses después de la intervención militar de Donald Trump en Venezuela, que capturó al socialista Nicolás Maduro y presionó a Rodríguez a introducir medidas, incluidas condiciones más atractivas para empresas extranjeras en la industria energética del país.

Además, EE.UU. ha otorgado licencias destinadas a facilitar el comercio y la producción de petróleo. Durante una visita reciente a instalaciones petroleras venezolanas, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, afirmó que existe un interés “absolutamente abrumador” por parte de inversionistas.

Asignaturas pendientes

Pese a la mejora en las expectativas, los venezolanos siguen señalando la corrupción, el retroceso democrático, la pobreza y el desempleo como los problemas más urgentes del país.

Alrededor de 52% de los encuestados también dijo percibir un aumento de las libertades civiles. Esa percepción coincidió con un repunte de protestas pacíficas en enero y con los informes de una ONG local sobre que los manifestantes parecen menos temerosos, ya que las autoridades han dejado en gran medida de perseguir a los participantes en medio del escrutinio internacional, especialmente de EE.UU.

A pesar del mayor optimismo, los venezolanos mantienen una visión negativa de Rodríguez: 44% desaprueba su gestión frente a 37% que la aprueba. Solo 29% dijo tener una imagen positiva de la presidenta interina, mientras que figuras clave de la oposición e incluso Trump obtuvieron mejores resultados.

La encuesta entrevistó a 2.336 personas en toda Venezuela del 19 al 25 de febrero y tiene un margen de error de más/menos 2 puntos porcentuales.



