A un mes y medio de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, ¿qué piensan los venezolanos sobre la situación en su país? Según un relevamiento de AtlasIntel/Bloomberg, una mayoría amplia, el 62,4 %, opina que la intervención de Donald Trump y el aumento de la influencia de Estados Unidos produjo un "cambio positivo", mientras que la actual presidenta, Delcy Rodríguez, cuenta con un 44,3 % de desaprobación, contra un 37 % que la valora positivamente.

Cuando la pregunta es sobre su gobierno, las respuestas se reparten entre regular (34,7 %), de malo a muy malo (35,5 %) y Excelente.bueno ( 23,4 %).

Sobre la situación económica, el 72 % piensa que es mala. Pero las expectativas son fuertes. un 78 % cree que va a mejorar.

El dato saliente es la valoración de las consecuencias de la intervención estadounidense del 3 de enero, que termino con Maduro capturado y preso en Estados Unidos.

Solo un 7,4 % piensa que tuvo efectos negativos. Entre ambos hay un colchón de un virtual 20 % que sostiene que ni una cosa ni la otra.

La mirada sobre EE.UU. se refuerza con la pregunta de la imagen de los lideres políticos. El secretario de Estado Marco Rubio encabeza con el 57 % de percepción positiva. Y Donald Trump llega al 53 %.

En el medio de ambos esta la dirigente antichavista y Nobel de la Paz María Corina Machado, con el 56 % de aprobación.

Del chavismo, el mejor porcentaje es para Delcy Rodríguez, con una 29 %, mientras que Nicolás Maduro, detenido y juzagdo en Estados Unidos, conserva un 22 %.

Sobre los problemas que persisten en el país, la corrupción sobresale a la cabeza, con un 56,7 %. Mientras tanto, el 52 % valora que las libertades civiles crecieron. Y en consecuencia, más de un 60 % cree que el país es “un poco” o “mucho más democrático” en la actualidad.

Pasado en limpio, ¿el país está peor o mejor que durante el gobierno de Maduro? Para el 51 % está mejor, para el 33,1 % está igual y el “peor” apenas suma un 3,6%.

LT