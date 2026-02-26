Epstein en África: dinero, poder y mujeres en los nuevos archivos

Los archivos publicados el mes pasado por el gobierno de Estados Unidos amplían el mapa de influencia de Jeffrey Epstein y revelan una trama de relaciones políticas y financieras en África occidental. Correos, reuniones, inversiones y favores dan testimonio de la cercanía del fallecido delincuente sexual con figuras poderosas de Senegal y Costa de Marfil, donde se cruzaban negocios, lobby y referencias explícitas a mujeres jóvenes.

Los archivos mencionan a Karim Wade, exministro e hijo del ex presidente senegalés Abdoulaye Wade, y sus vínculos con Nina Keita, sobrina del presidente marfileño Alassane Ouattara.

El vínculo con Karim Wade

Tras un primer encuentro en París, el 15 de noviembre de 2010, Epstein escribió: “Gracias por venir. Creo que hay muchas cosas que considerar... Estoy seguro de que nos divertiremos”. “Que tengas un buen viaje de regreso a tu isla paradisíaca”, respondió Wade.

Wade y Epstein se conocieron en 2010 a través del empresario emiratí Sultan Ahmed bin Sulayem, quien recientemente renunció como director ejecutivo del gigante portuario DP World después de la creciente presión por su estrecha amistad con Epstein.

Si bien los intercambios no muestran vínculos con los delitos de tráfico sexual por los que Epstein fue investigado, sí revelan conversaciones sobre posibles emprendimientos comerciales en finanzas y energía.

Wade, apodado el “Ministro del Cielo y la Tierra” por las múltiples carteras que ocupó, era entonces una figura central del poder senegalés, hasta que en 2012 la fallida candidatura de su padre a un tercer mandato desató disturbios con victimas fatales y precipitó su caída.

Epstein lo veía como “uno de los actores más importantes de África”. De hecho, lo invitó a reunirse con Ehud Barak, por entonces ministro de Defensa de Israel, y lo puso en contacto con el empresario chino Desmond Shum para discutir sobre “banca offshore”.

Documentos del Departamento de Justicia muestran que Shum y Wade se reunieron en Beijing el 9 de mayo de 2011. Ese mismo mes, Wade organizó una gira africana para Epstein por Senegal, Mali y Gabón.

La relación se profundizó cuando Karim Wade fue arrestado en 2013 y sentenciado en 2015 a seis años de prisión por corrupción. Ese otoño, Epstein le ofreció alojarse en su casa en Florida: “Usted y su familia son bienvenidos a usar mi casa en Palm Beach, hay personal allí, piscina, etc. No sufrirán”, escribió.

“Muchas gracias, hermano, por el consejo”, respondió Wade unas semanas después a otro correo electrónico, en el que Epstein lo instaba a “mantenerse mentalmente fuerte”.

El abogado de Karim Wade, Mohamed Seydou Diagne, envió dos facturas en mayo de 2014 y julio de 2015 por 500.000 dólares a una de las empresas de Epstein. Contactado por la AFP el lunes, Diagne dijo que "no consideraba útil hacer comentarios".

Otros archivos sugieren que Epstein pagó al menos 50.000 dólares en honorarios a la firma de lobby estadounidense Nelson Mullins, contratada por el entorno de Wade para asegurar su liberación. Epstein intercambiaba regularmente correos electrónicos con Robert Crowe, socio de la firma, que lo mantenía informado de sus esfuerzos en Estados Unidos y Senegal.

En correos del 16 de junio de 2016, Crowe informó a Epstein que el entonces presidente Macky Sall había transmitido a contactos del Departamento de Estado que indultaría a Wade. Ocho días después, el 24 de junio, Wade fue liberado y se exilió en Qatar, país al que atribuyó los esfuerzos para lograr su liberación.

Costa de Marfil: el rol de Nina Keita

Los archivos del Departamento de Justicia muestran la cercanía de Epstein con Nina Keita, sobrina del presidente Alassane Ouattara de Costa de Marfil. Keita actuó como intermediaria habitual con Karim Wade durante su encarcelamiento y facilitó contactos con la presidencia marfileña.

Tras una visita de Epstein a al ciudad marfileña Abiyán en enero de 2012, Keita le escribió: “¡Él pensaba que eras una persona muy interesante! Todos estaban muy contentos de tenerte aquí”. Para ese viaje le había reservado la “suite ministerial” del lujoso Hotel Ivoire.

Antes de la visita, Epstein había dicho que esperaba ver “chicas muy guapas allí, así como lugares interesantes”. “¡Lo harás!” contestó Keita.

Los mails muestran que Keita, una ex modelo, al menos una vez envió fotos y el número de teléfono de una mujer joven a Epstein. El 31 de agosto de 2011, el financista se reunió con esa mujer en el Ritz de París. Posteriormente escribió: “Pídele a Sadia que envíe fotos de su hermana. Prefiero menores de 25”.

Keita, actual directora general adjunta de GESTOCI, empresa petrolera estatal, también figura en un testamento de febrero de 2019 en el que Epstein solicitó cancelar deudas que varias personas mantenían con él tras su muerte.

La AFP no recibió respuesta a sus solicitudes de comentarios ni de Keita ni de la presidencia marfileña, ni de Karim Wade, contactado a través de su entorno.

La mera mención del nombre de una persona en los archivos de Epstein no implica en sí misma ninguna irregularidad.

