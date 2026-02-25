"Documentos desaparecidos": demócratas denuncian que faltan archivos del caso Epstein vinculados a Donald Trump

La reciente desclasificación masiva de documentos vinculados al caso del financista Jeffrey Epstein generó una nueva controversia política en Estados Unidos luego de que legisladores demócratas denunciaran la supuesta “desaparición” de decenas de archivos relacionados con acusaciones contra el presidente Donald Trump.

Según integrantes demócratas de la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes encargada del seguimiento del caso, faltan alrededor de 50 páginas que formarían parte de informes elaborados por el FBI tras entrevistas realizadas a una mujer que denunció haber sufrido agresiones sexuales décadas atrás, señalando tanto a Epstein como a Trump. La acusación, sin embargo, nunca fue verificada judicialmente.

La publicación de archivos —considerada la más extensa hasta ahora— incluyó más de tres millones de registros relacionados con investigaciones sobre el millonario condenado por delitos sexuales. Entre el material difundido apareció un índice que menciona documentos vinculados a una denuncia contra Trump que, según los demócratas, no fueron incorporados al paquete final.

Los papeles ausentes corresponderían a entrevistas realizadas en 2019, poco después del arresto de Epstein, quien murió ese mismo año en prisión mientras esperaba juicio. La muerte fue catalogada oficialmente como suicidio.

Desde el Departamento de Justicia señalaron inicialmente que los únicos materiales retenidos eran documentos reservados o duplicados. Posteriormente, agregaron que otra posible explicación es que esos archivos formen parte de una investigación federal aún en curso.

La relación entre Trump y Epstein

Trump mantuvo una relación social con Epstein durante aproximadamente quince años. Ambos frecuentaron círculos similares en Florida hasta que, según el propio mandatario, el vínculo se rompió en 2004, antes de que comenzaran las primeras investigaciones policiales contra el financista.

El presidente estadounidense negó en reiteradas ocasiones cualquier participación en los delitos atribuidos a Epstein o conocimiento previo de sus actividades. Desde la Casa Blanca afirmaron que Trump fue “totalmente exonerado” de cualquier acusación relacionada con el caso.

Especialistas y autoridades recuerdan que aparecer mencionado en documentos vinculados a Epstein no implica culpabilidad, y remarcan que las denuncias actualmente bajo discusión no han sido corroboradas por pruebas judiciales. La mujer que presentó la acusación se había sumado inicialmente a una demanda colectiva contra el financista, aunque posteriormente se retiró del proceso.

La controversia se intensificó tras publicaciones periodísticas independientes y reportes de medios públicos que señalaron la ausencia de los documentos. Luego de esas revelaciones, el congresista demócrata Robert García anunció que impulsará una investigación paralela para determinar si el Departamento de Justicia omitió información de manera indebida durante la desclasificación.

El episodio vuelve a colocar el caso Epstein en el centro del debate político estadounidense, en un contexto de fuerte polarización y creciente presión sobre las instituciones encargadas de transparentar los archivos oficiales.

