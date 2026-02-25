Dieciocho habitaciones, ochocientos metros cuadrados y una cantidad no mensurable de secretos. A medida que avanza la investigación sobre los crímenes de Jeffrey Epstein, el financista del poder global que murió en prisión acusado de montar una red internacional de pedofilia, la policía francesa está difundiendo algunas imágenes y detalles de cómo era el departamento parisino que usaba para sus encuentros sexuales. Uno de los espacios que más se destaca es el salón de masajes, con paredes rojas.

El departamento está situado en el número 22 de la avenida Foch, en el distrito 16 de París. En el mismo edificio se encuentra la residencia del embajador argentino, en la zona más emblemática de la ciudad, muy cerca del Arco de Triunfo y la avenida de los Campos Elíseos. Epstein estuvo en París más de 170 veces, y se cree que usaba este departamento como una suerte de base de operaciones para reclutar mujeres menores de edad. Comenzó alquilando la propiedad, y en 2002 la compró por 3,5 millones de euros; llegó a pasar allí hasta tres meses por año. También solía prestar la residencia a amigos famosos, entre los que se incluyen el ex embajador británico en Estados Unidos Peter Mandelson, el fundador de Microsoft, Bill Gates, o el cineasta Woody Allen.

En 2019, la policía francesa allanó el inmueble y encontró perturbadores hallazgos que están tomando difusión a medida que avanza la investigación. Se supo así que Epstein había decorado el espacio con 65 fotos de mujeres jóvenes desnudas, tanto en habitaciones como en baños, y que le gustaba rodearse de animales embalsamados, entre los que se incluía una cría de elefante. Entre otros objetos extravagantes, se encontró un cráneo humano y otro de morsa.

Además, se encontraron muchas fotos del propio Epstein con distintas personalidades, como el presidente de Estados Unidos Donald Trump, el ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton, el entonces presidente de Cuba Fidel Castro, el fundador de los Rolling Stones Mick Jagger, el cantante Michael Jackson (también acusado de pederastia) y el papa Juan Pablo II. Muchas otras imágenes lo retrataban rodeado de mujeres desnudas o semidesnudas.

Cuarto por cuarto, los detalles de decoración de un inmueble dedicado a la explotación sexual

El departamento estaba decorado en estilo neoclásico; esta tarea no fue realizada al azar, sino que quedó a cargo del famoso fotógrafo y diseñador de interiores Alberto Pinto. Contaba con cuatro grandes salones para recibir a las visitas, un larguísimo comedor, un lujoso escritorio, una inmensa suite principal, un gimnasio, baños revestidos de mármol y la mencionada sala de masajes, algo que no faltaba en ninguna de las residencias del financista.

Muchas de las 18 habitaciones cuentan con impactantes arañas, y están decoradas en distintos tonos de rojo, naranja, amarillo o rosado distribuidos por las paredes, cortinados y tapizados. Uno de los cuartos era conocido como la "habitación rosa". Otra, llamada "habitación china", estaba empapelada con un estampado de emperadores y dragones, en distintos tonos de rojo.

También está decorada en tonos de rojo la recepción principal, una habitación de techos altos y disposición circular con vistas al Arco de Triunfo, que era conocida como "la Rotonda". El detalle central de este espacio es la alfombra de piel de oso, que da cuenta de la atracción que Epstein sentía por los animales salvajes. También contaba con un sillón tapizado en imitación a la piel de un tigre, y con un águila embalsamada junto al ya mencionado elefante.

Otra habitación impactante es el escritorio de Jeffrey Epstein, también decorada en tonos rojizos y con techos muy altos, que además de bibliotecas y un gran cuadro original ostenta paredes tapizadas en cuero. En todas las habitaciones hay instalado un sofisticado sistema de audio. Se destaca también la profusión de espejos y puertas de vidrio.

El departamento quedó deshabitado en 2019, después de la muerte de su dueño en una prisión estadounidense. En 2002, una empresa francesa relacionada con su familia se lo vendió por 10 millones de dólares al multimillonario búlgaro Georgi Tuchev, coloso de la industria del plástico.

Según la fiscalía, las fotos se difunden para animar a declarar a las víctimas de delitos sexuales que todavía no se hayan presentado ante la justicia.

Las investigaciones de la policía francesa prueban que por la propiedad pasaron muchas celebridades y funcionarios del gobierno, incluido el ex ministro de Cultura Jack Lang, que renunció recientemente a su puesto al frente del Instituto Mundial Árabe causa del escándalo; el diplomático Fabrice Adrian, la banquera Ariane de Rothschild y el director de orquesta Frédéric Chaslin. El más implicado fue Jean-Luc Brunel, fundador de varias agencias de modelos y considerado como el principal "proveedor" de mujeres de Epstein durante sus estancias parisinas. Brunel fue condenado por violación en 2020, y apareció muerto en su celda en 2022.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien había comenzado considerando que la investigación sobre los crímenes de Epstein era un asunto de la justicia estadounidense, ahora ha pedido "claridad" a la justicia francesa en virtud del avance en las investigaciones, que podrían salpicar a más funcionarios de su gobierno.

