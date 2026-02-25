¿Podría perder Viktor Orbán en abril?

BRUSELAS – Durante la última década y media, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se ha consolidado como el hombre fuerte de Europa por excelencia. Pero los hombres fuertes no son inmunes a la política, a las crisis económicas ni a los cambios en las relaciones internacionales. Con estos tres factores en pleno flujo, el control del poder de Orbán se está debilitando antes de las elecciones parlamentarias del país el 12 de abril.

Si su partido, Fidesz, pierde, las implicaciones se extenderán mucho más allá de Hungría, que durante mucho tiempo ha sido un barómetro de las tendencias políticas internacionales. Antes de que Donald Trump apareciera en escena en Estados Unidos, la Hungría de Orbán ya había anunciado el auge del iliberalismo populista y la nueva extrema derecha. Todos aquellos que buscan prevenir o escapar del gobierno de un hombre fuerte seguirán de cerca estas elecciones.

La temporada de campaña en Hungría ya ha ofrecido lecciones útiles. La primera es que, incluso en una "autocracia electoral" como Hungría, la política tradicional sigue importando. La destreza política y la movilización de base pueden agitar las cosas y desafiar la ilusión de invencibilidad. El carisma y el talento político de Orbán le han ayudado a convertirse en uno de los líderes con más años de servicio en Europa. Pero los líderes carismáticos son vulnerables ante rivales igualmente carismáticos, y eso es lo que Orbán enfrenta en Péter Magyar.

Magyar, antiguo miembro de Fidesz, ha dado un vuelco a la política húngara como líder del partido de oposición Tisza (Respeto y Libertad). Está jugando con Orbán en su propio terreno, lo que significa que la marca política de Orbán —el valiente luchador por la libertad que defiende con audacia los valores europeos— podría ser desmitificada progresivamente.

Magyar tiene solo una fracción de la experiencia de Orbán, pero opera como un profesional político experimentado. Ha puesto el foco en la deficiente gestión de Orbán, incluyendo el pésimo estado de la infraestructura y de los sectores de salud y educación; áreas que han sido descuidadas debido al enfoque excesivo del actual mandatario en las guerras culturales y la política exterior. También ha hecho campaña con una disciplina notable, construyendo una base de votantes activa y entusiasta a través de cientos de interacciones cara a cara.

Sin embargo, el surgimiento de un rival capaz es solo la mitad de la historia. Una segunda lección es que ni siquiera los hombres fuertes profundamente arraigados pueden ignorar la economía. Antes del COVID-19, el crecimiento anual del PIB de Hungría promediaba el 3,6% (debido a un flujo constante de fondos de cohesión de la Unión Europea), lo que permitía a Orbán afirmar que el nivel de vida había subido constantemente bajo su mando. Pero desde la pandemia, el crecimiento prácticamente se ha estancado, alcanzando un escaso 0,4% en 2025, muy por debajo de la media de la UE, por no mencionar el objetivo original del gobierno del 3,4%.

El laboratorio Orban

Como era de esperar, Orbán ha redoblado su discurso del miedo, afirmando que un gobierno liderado por Magyar enviaría a los húngaros y su dinero a la guerra en Ucrania. Pero la economía sigue siendo el tema decisivo. La clase trabajadora de Hungría y el reducido estrato de la clase media que tradicionalmente ha apoyado a Fidesz por razones prácticas se han visto especialmente afectados. Los precios al consumidor han subido más rápido en Hungría que en cualquier otro país de la UE: un 66% entre 2015 y 2024. Incluso el más carismático de los líderes tendría dificultades para mantener contentos a los votantes en tales condiciones.

Una última lección se refiere al contexto internacional en el que se desarrolla la campaña electoral de Hungría. Los líderes europeos —cansados de la guerra de Rusia en Ucrania y asustados por la intervención de Trump en Venezuela y sus planes sobre Groenlandia— se apresuran a desarrollar una nueva postura estratégica y a reforzar sus capacidades militares e infraestructura de seguridad. Pero la extrema derecha europea también persigue sus propias alianzas, y la nueva Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) de EE. UU. deja pocas dudas sobre a quién apoya la administración Trump.

Por lo tanto, mientras que la dinámica de la campaña y el estado de la economía pueden favorecer a Magyar, las condiciones geopolíticas más amplias podrían beneficiar a Orbán, un desvergonzado y leal seguidor de Trump. Pero el regreso de Trump al poder no ha hecho mucho por Orbán. Al igual que el resto de la UE, Hungría se ha visto afectada por los aranceles de Trump y la incertidumbre resultante. Además, Trump no se ha molestado en reactivar el tratado de doble imposición entre EE. UU. y Hungría que fue rescindido por la administración Biden, y la línea de crédito estadounidense de 20.000 millones de dólares que Orbán pensó que había asegurado durante una visita a la Casa Blanca el año pasado parece haberse perdido en la traducción.

Por supuesto, a pesar de la falta de beneficios para Hungría, Trump aún podría favorecer a Orbán personalmente. La nueva NSS incluye a Hungría entre los países que el movimiento MAGA espera separar de la UE, lo que implica que podría haber interferencia no solo rusa sino también estadounidense en las próximas elecciones. Aun así, es poco probable que cualquier apoyo de Trump llegue sin condiciones. Orbán ya ha prometido comprar energía estadounidense, incluidos reactores nucleares modulares pequeños por un valor de hasta 20.000 millones de dólares.

Por ahora, Magyar y su partido están en una posición de ventaja, impulsados por una embriagadora combinación de ira y esperanza. Pero los hombres fuertes no se detendrán ante nada para aferrarse al poder, y es seguro que Orbán tiene más trucos bajo la manga. Desde jugar con la idea del "enroque" —instalar a un jefe de Estado títere, al estilo de Vladimir Putin cuando introdujo a Dmitri Medvedev en el Kremlin por un mandato en 2008— hasta "inundar la zona" con desinformación generada por IA, Orbán dispone de muchas herramientas para mantener el campo de juego inclinado a su favor.

Sea cual sea el resultado, las elecciones de Hungría se seguirán de cerca. Si Magyar se impone, su estrategia ofrecerá un modelo para otros.

Zselyke Csaky es investigadora principal en el Centre for European Reform y ex directora de investigación en Freedom House.

Copyright: Project Syndicate, 2026.