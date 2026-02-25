¿Por qué Trump está librando una guerra contra los inmigrantes somalíes?

PRETORIA - Justo antes de Navidad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó otro ataque xenófobo y deshumanizante contra los inmigrantes somalíes en Minnesota, desestimándolos como “basura” no deseada e insistiendo en que las pandillas somalíes estaban “tomando el control” del estado, “merodeando las calles” y “buscando presas”. Poco después, inundó Minneapolis y St. Paul con miles de agentes federales en una amplia ofensiva que desencadenó disturbios generalizados y resultó en la muerte de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti.

Los comentarios de Trump y la violencia en Minnesota no tenían que ver con la seguridad pública ni con la aplicación de las leyes migratorias. En cambio, reflejaban su antigua obsesión con la diáspora somalí, que ha llegado a simbolizar todo lo que él considera que está mal en el sistema migratorio de Estados Unidos.

Uno de los blancos más frecuentes de las invectivas de Trump es la representante estadounidense somalí-estadounidense Ilhan Omar, quien llegó a Estados Unidos a los 12 años tras huir de la guerra civil en Somalia y pasar cuatro años en un campo de refugiados en Kenia. Él se ha burlado de ella por estar “siempre envuelta en su pañal hijab” y ha sugerido que su Departamento de Justicia investigaría sus finanzas, lo que provocó un aumento de amenazas de muerte en su contra.

Trump también ha repetido afirmaciones falsas de que ella ingresó ilegalmente a Estados Unidos y se casó con su hermano para obtener la ciudadanía. En respuesta, Omar minimizó la obsesión “espeluznante” de Trump con ella y condenó el perfilamiento racial flagrante de su administración.

Pero Trump no ha limitado sus ataques a los inmigrantes somalíes; también ha desprestigiado a su país de origen, describiéndolo como “el infierno” y “el peor y más corrupto país del mundo”. En un mitin en Pensilvania, afirmó que Somalia carecía de instituciones funcionales, asegurando que su gente “no sabe qué demonios significa la palabra parlamento. No tienen nada. No tienen policía. Se vigilan entre ellos. Se matan todo el tiempo”.

Esa hostilidad ha ayudado a moldear las políticas migratorias de la administración. En noviembre, Trump anunció su intención de revocar el Estatus de Protección Temporal para unos 700 migrantes somalíes, poniéndolos en riesgo de deportación.

Echando más leña al fuego, Trump se ha aferrado a un caso de fraude de alto perfil en Minnesota en el que 78 personas -la mayoría somalíes- fueron acusadas de apropiarse indebidamente de aproximadamente 250 millones de dólares en fondos federales destinados a alimentar a niños durante la pandemia de COVID-19. Aunque la mente maestra del esquema fue una mujer estadounidense blanca, Trump ha seguido insistiendo en que los inmigrantes somalíes fueron responsables de “hasta el 90%” del fraude.

Los ataques de Trump contra las comunidades somalíes no son arbitrarios; forman parte de una campaña más amplia para demonizar a los inmigrantes negros y morenos como criminales y amenazas civilizatorias que “envenenan la sangre de nuestro país”. Esa lógica quedó al descubierto en noviembre, cuando amenazó con poner fin a todos los beneficios federales para los no ciudadanos y deportar a quienes considerara “no compatibles con la civilización occidental”.

Nada de esto debería sorprender. Después de todo, Trump irrumpió en la arena política promoviendo la teoría conspirativa “birther”, que afirmaba falsamente que el presidente Barack Obama no había nacido en Estados Unidos. Más recientemente, se vio obligado a eliminar una publicación en Truth Social que representaba a Obama y a su esposa, Michelle, como simios. Durante su primer mandato, Trump también les dijo a Omar y a las representantes demócratas Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib y Ayanna Pressley -todas mujeres de color, tres de ellas nacidas en Estados Unidos- que “regresaran” a “sus países”.

La visión de Trump para Estados Unidos está definida tanto por a quién deja entrar como por a quién mantiene fuera. Durante su primera presidencia, sostuvo que Estados Unidos debía rechazar inmigrantes de “países de mierda” en favor de inmigrantes “agradables” de Noruega, Suecia y Dinamarca, una declaración que negó en su momento pero que desde entonces ha reiterado. En su segundo mandato, incluso cuando su administración bloqueó la mayoría de las solicitudes de asilo, hizo excepciones para agricultores sudafricanos blancos, de quienes afirmó falsamente que enfrentaban un “genocidio” a manos de su gobierno liderado por negros.

Del mismo modo, la realidad de la vida somalí-estadounidense contradice la caricatura racista que promueve Trump. A pesar de su reiterada caracterización de la comunidad como mayoritariamente ilegal, casi el 58% de los somalí-estadounidenses nacieron en Estados Unidos y el 87% de los somalíes nacidos en el extranjero son ciudadanos naturalizados. A lo largo de los años, han construido comunidades vibrantes y bien integradas en todo el país, trabajando como maestros, policías, emprendedores, médicos y funcionarios electos.

En la propia Somalia, el desmantelamiento por parte de Trump de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha tenido un impacto devastador en el frágil sector sanitario del país. Con la asistencia humanitaria estadounidense cayendo de un promedio anual de 450 millones de dólares durante la década anterior a 128 millones en los primeros nueve meses de 2025, decenas de centros médicos se han visto obligados a cerrar, dejando a unas 300.000 personas sin acceso a servicios de salud y nutrición. A medida que Trump avanza para retirar las protecciones a los migrantes somalíes en Estados Unidos, sus acciones empeoran las condiciones en el país al que quiere deportarlos.

La gran ironía, por supuesto, es que la presencia de grandes comunidades somalíes en Estados Unidos es en parte resultado de la participación estadounidense en la guerra civil que ha devastado Somalia desde 1991. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos armó y financió el régimen autoritario del dictador somalí Siad Barre como parte de su rivalidad estratégica con la Unión Soviética, que respaldaba a la entonces Etiopía marxista en una guerra que asoló el Cuerno de África. Cuando el régimen de Barre colapsó, Somalia se sumió en el caos. La inestabilidad resultante alimentó el ascenso de grupos extremistas como al-Shabab, afiliado a Al Qaeda -que ahora controla casi un tercio del país-, y llevó a muchos somalíes a buscar refugio en Estados Unidos.

Esta historia -junto con el papel de Estados Unidos en ella- no figura en la representación que hace Trump de los inmigrantes somalíes como intrusos ajenos. Esa omisión es reveladora: su fijación con los somalíes no tiene realmente que ver con Minnesota, ni siquiera con Somalia. Es emblemática de su esfuerzo por subordinar la política migratoria a una cruzada cultural en la que se presenta como el último defensor de la civilización occidental.

Adekeye Adebajo, profesor e investigador principal en el Centre for the Advancement of Scholarship de la Universidad de Pretoria, participó en misiones de las Naciones Unidas en Sudáfrica, el Sahara Occidental e Irak. Es autor de The Splendid Tapestry of African Life: Essays on a Resilient Continent, its Diaspora, and the World (Routledge, 2025) y editor de "The Black Atlantic’s Triple Burden: Slavery, Colonialism, and Reparations" (Manchester University Press, 2025).

