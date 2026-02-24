Desde el inicio de la humanidad, se privilegió la capacidad humana, respecto a los animales, de articular las herramientas con la posibilidad simbólica de utilizarlas. La aparición de la capacidad de hacer fuego y de la utilización de herramientas, además de las manos. La bipedestación y más tarde el lenguaje. Poco a poco se fue considerando que existía en nuestro mundo, una jerarquía de lo humano sobre todos los seres vivos, dado por la racionalidad y por la inteligencia. No se puede negar que la inteligencia humana ha progresado, siendo capaz de desarrollar sistemas tecnológicos muy complejos. Ahora bien, esto que es innegable: ¿significa que el ser humano ha progresado?

Temo que haya logrado evolucionar la tecnología, pero no se refleja en su condición llamada humana. ¿Cuál sería esta condición?

Desde el descubrimiento del inconsciente por Freud, se sabe que el ser humano no es solamente consciente y racional, como lo definió la filosofía, sino que otra lógica que no sea la consciencia habita su psiquismo y muchas veces condiciona su conducta. La misma está determinada por las pulsiones de vida y de muerte, al interior de cada ser humano. La pregunta angustiante que surge sería la siguiente: ¿Cuál de ellas va a prevalecer?

La primera función que aparece en la hominización, a desprenderla del caos de lo irrepresentable, es darle un sentido a lo que va surgiendo. Dar un sentido al mundo externo, es al mismo tiempo garantizar la perennidad de una coherencia que el sentido confiere a todo lo que va surgiendo. En la clínica de la psicosis (la locura), su efecto deletéreo, produce sobre el desarrollo psíquico, por la ausencia de sentido y por la destrucción de la historia subjetiva del sujeto, un vacío inconmensurable.

Ahora bien, si se ha considerado históricamente que los humanos ocupamos una jerarquía sobre todos los otros seres vivos: ¿sería esta afirmación una verdad irrefutable?

Cabe aquí interrogarse sobre la noción de inteligencia, tan compleja. Si el ser humano fuese tan inteligente, cómo explicar las guerras, su pulsión de destrucción a tal punto que estamos ante las vísperas de una guerra nuclear que podría extinguir a la especie.

Los animales guerrean para sobrevivir, pero no para extinguir su especie. Si han desaparecido algunas especies animales, ha sido por fenómenos naturales, como con los dinosaurios (según se especula) o por consecuencia de los humanos. Los humanos somos la única especie capaz de destruirse a sí misma: ¿Es esto una prueba de inteligencia?

Ninguna de las religiones monoteístas consideran que los animales tengan un alma. Una excepción, entre la religiones orientales, es el hinduismo, que sí considera que un alma puede nacer como animal y luego ser humano, y que continúan existiendo después de la muerte. Se supone que los animales no tienen conciencia ni son responsables de sus actos. ¿Y los humanos, seres que no son sólo conciencia, como pensarlos? Dificultad mayor para la Justicia.

En la historia de la humanidad no es nuevo que algunos humanos se hayan vestido con ropajes de animales. Desde la prehistoria, por ejemplo en la cavernas de Lascaux, existen figuras de humanos representados como figuras animalescas. En muchas culturas el animal no es visto como un ser inferior sino como un ser espiritual de cuya fuerza los humanos pueden abrevar.

Al origen, significaban, adquirir la fuerza de dichos animales, para garantizar la caza. Posteriormente, como encontramos en Centro América, los chamanes se vestían simulando animales, para adquirir un cierto poder sagrado que consideraban divino. Así los chamanes, en Panamá, en el momento de un parto difícil, como señala Levy-Strauss, se vestían de animales y realizaban un canto que facilitaba la apertura del canal del parto. Si esto era posible es porque tanto el chaman como la parturienta participaban del mismo universo cultural y simbólico que lograba una eficacia simbólica.

Llama la atencíón actualmente, la aparición de personas que se autoperciben como animales y actúan como tales. Los llamados Therians. Cabe distinguir entre aquellos que se disfrazan y se reúnen compartiendo esta plasticidad identitaria, pero que pueden salir luego de la misma, de aquellos que no dudan y que su nueva identidad forma parte de una convicción delirante.

La locura no es nueva, puede alcanzar diferentes variantes según la época, como tampoco es nueva la reacción de la sociedad ante dichas extravagancias epocales. Sin embargo, cabe destacar el soma, o sea el organismo con el cual venimos al mundo, del cuerpo, es decir la representación metafórica del mismo, atravesado por el deseo.

Durante los Carnavales está permitido disfrazarse según sus gustos, desplegando así la complejidad de la identidad, nunca unívoca, sino múltiple. El Y no es monolítico, sino que cierta fragmentación lo habita. Durante los Carnavales, dicha multiplicad está permitida, y genera un alivio a la exigencia de la identidad única.

La complejidad humana, su aparente sofisticación, a veces se reduce a conductas muy primarias, que rayan lo infantil. En la novela “La guerra de los botones” de Louis Pergaud publicada en 1912 y llevada luego al cine, se retrata la encarnizada rivalidad entre los chicos de dos pueblos vecinos: Longeverne y Velrans en Francia. En una escena, los niños se alinean, sacan su pito y compiten a quien orina más lejos.

¿Es muy diferente de lo que hacen nuestros dirigentes mundiales? Y no hablo solo de hombres, incluyo el falicismo de algunas mujeres, cuyo ejemplo podría ser Margaret Tatcher, que no es lo mismo pero es igual. Vale el pene imaginario, fuente de todas las guerras. En quien la tiene más larga, en su simplicidad adolescente, es dramáticamente válida en la supuesta adultez.

Asistimos actualmente a cierta decepción de la condición humana, y se perciben algunas fracturas respecto a su jerarquía sobre los seres vivos. Autodefinirse como Therian, más allá que signifique una moda o una forma de locura epocal: ¿No sería al mismo tiempo ilustrar cierta desilusión sobre la condición humana, ya no más poseedora de un alma reflejo de la divinidad, como la consideran las religiones monoteístas?

¿No sería el ser humano mucho menos inteligente de lo que pretendemos con cierta presunción los humanos? Frente a la proliferación de las guerras, el riesgo de extinción de la humanidad, el cataclismo ambiental, las pandemias, la polución ambiental, la deforestación, la esclavitud feudal de la modernidad actual, la dificultad en vislumbrar un futuro, etc., etc., provocado por los humanos; la aparición de los Therians: ¿no será una forma de revolución contra la prepotencia humana destructiva? ¿Una forma extravagante de cuestionar su jerarquía? ¿La forma actual de “Malestar en la cultura” de la cual ya hablaba Freud?

La pregunta no pretende una respuesta, sino una reflexión sobre la condición humana, su presunta inteligencia, mucho más compleja y limitada que la arrogancia del ser, llamado humano, le confiere.

* Juan Eduardo Tesone, médico psiquiatra de la Universidad de París XII, psicoanalista, Miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, Profesor asociado a la Universidad de París-Nanterre y profesor emérito de la USAL.