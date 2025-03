La psicología cura, ¿o previene?

¿La psicología está para curar o para prevenir? Esta pregunta, que muchas veces aparece en debates sobre la salud mental, tiene una respuesta que invita a repensar el alcance y los objetivos. La verdad es que la psicología hace las dos cosas y, además, va más allá: no solo se enfoca en evitar el sufrimiento o resolver problemas, sino también en promover el bienestar y potenciar las fortalezas personales.

En psicología, prevenir no significa solo anticiparse a posibles dificultades o trastornos. Si bien la prevención incluye ver de antemano conductas o situaciones que puedan generar malestar, también implica promover el desarrollo de herramientas emocionales y psicológicas que ayuden a afrontar la vida con mayor resiliencia. Acá entra en juego un concepto clave: la promoción de la salud mental, que no se limita a evitar lo negativo, sino que busca fomentar lo positivo. ¿Qué significa esto? Potenciar habilidades como la empatía, la regulación emocional, la capacidad de comunicación y el manejo del estrés.

Psicoterapia

El trabajo preventivo y de promoción se vuelve fundamental en personas que llegan al consultorio antes de que los problemas se vuelvan insostenibles. Muchas veces, quienes buscan ayuda psicológica desean mejorar su calidad de vida, desarrollar autoconocimiento o potenciar sus relaciones. En estos casos, el trabajo psicológico puede marcar una diferencia enorme en el bienestar a largo plazo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Y cuando ya hay un problema? En muchos casos, las personas van a un psicólogo cuando ya sienten que algo en su vida no está funcionando. Tal vez no pudieron reconocer ciertas dificultades a tiempo o simplemente se encontraron de golpe con una situación que los desbordó. En estos escenarios, el rol del psicólogo no es “curar”, en el sentido médico de la palabra, sino acompañar, guiar y trabajar junto al paciente para encontrar soluciones y generar cambios significativos.

¿Reemplazará la IA al psicoanálisis y a las psicoterapias?

Es importante destacar que los pacientes no son “enfermos”; son personas con aprendizajes, experiencias y necesidades que, en determinado momento, encuentran obstáculos para avanzar. La intervención psicológica busca abordar esos obstáculos de manera integral, respetando el hecho de que cada individuo e único y adaptándose a sus necesidades específicas.

El trabajo psicológico funciona, cuando se tiene la capacidad de adaptarse al momento en el que cada persona llega al espacio terapéutico. No es lo mismo trabajar con alguien que busca prevenir problemas futuros que con alguien que ya está atravesando un momento de crisis. Sin embargo, en ambos casos, la promoción de la salud es un punto central.

Cuando se trabaja desde un enfoque preventivo, el objetivo es fortalecer recursos internos para que las dificultades puedan ser manejadas de manera más saludable. Cuando el foco está en resolver problemas, también se busca promover un cambio positivo que permita al paciente salir fortalecido de la situación.



En vez de “curar”, acompañar

Hablar de “cura” puede ser limitado cuando hablamos desde la psicología. A diferencia del modelo médico, que está centrado en tratar una enfermedad, la psicología trabaja con un ser humano complejo: sus emociones, pensamientos, conductas y relaciones. Más que buscar una cura, se trata de acompañar procesos, facilitar aprendizajes y promover cambios.

La psicología no busca solamente prevenir el sufrimiento o resolver problemas; también busca ayudar a las personas a vivir de manera plena, consciente y en armonía con ellas mismas y con los demás. Es ahí cuando prevenir y promover se convierten en dos caras de una misma moneda que se complementan.

Cuando la psicología se aborda desde la prevención y la promoción, los resultados son contundentes. Las personas desarrollan habilidades que les permiten afrontar los desafíos cotidianos con mayor confianza y eficacia, mejoran su autoestima y construyen relaciones más saludables. A su vez, esto contribuye a una sociedad más equilibrada y empática, donde la salud mental es reconocida como un pilar fundamental del bienestar general.

La psicología no se limita a curar o prevenir; trasciende estos conceptos para ofrecer un espacio donde cada persona pueda crecer, aprender y transformarse.

* (MN: 66869), Dr. en psicología, docente, tallerista y autor