Aguiar se inspiró en Milei para repudiar la aprobación de la reforma laboral: "El Congreso se llenó de therians que se autoperciben ratas"

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, lanzó fuertes críticas contra los diputados que facilitaron la aprobación de la reforma laboral del Gobierno. Inspirado en la tendencia del momento, aseguró que “el Congreso se llenó de therians que se autoperciben ratas y votaron la ley”.

El dirigente sindical publicó una imagen elaborada con inteligencia artificial en la que se observan legisladores con cabezas de roedores y, en alusión a una clásica frase del mandatario para desacreditar a los legisladores, sostuvo que “el presidente (Javier) Milei tiene razón” porque “el Parlamento es un nido en el que hay bastantes ratas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Reforma Laboral: volvieron a sonar cacerolas en algunos barrios de Buenos Aires

En relación con el apartado que modificaba las licencias médicas, Aguiar afirmó que “si piensan que eliminando el artículo 44 los traidores van a lavar sus culpas, se equivocan”.

Además, acusó a los diputados que acompañaron la iniciativa de ser “irresponsables que legislan al margen de la Constitución” y marcó que “se llenaron la boca hablando de la crisis del mercado de trabajo pero no están solucionando nada; con esta reforma lo empeoran todo”.

“Es una ley que no va a crear un solo puesto de empleo nuevo”, advirtió.

Aguiar y el FAL: "Quieren volver a timbear"

Respecto del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el titular de ATE consideró que la medida “hiere de muerte a la ANSES”.

“De nuevo abren las puertas para la privatización del sistema previsional” porque “quieren volver a timbear con las AFJP”.

Rodolfo Aguiar

Operarios de Fate que volvieron de vacaciones intentaron entrar a trabajar: "La puerta estaba con un candado"

Lanzó una advertencia al oficialismo y a los legisladores que respaldaron el proyecto: “Sepan que están poniendo en riesgo la paz social. No esperen que los trabajadores nos resignemos”.

“La próxima semana de nuevo los vamos a ir a buscar al Congreso” (en relación al tratamiento en el Senado) y aseguró que “va a llegar el día que con huelga y movilización los vamos a frenar”.

LT