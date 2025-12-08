Orbán advirtió que Europa "puso fecha" a una guerra con Rusia y rechazó el nuevo pacto migratorio

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, lanzó nuevas advertencias contra la Unión Europea y volvió a colocarse en el centro del debate continental. En una serie de mensajes que medios de Moscú y Actualidad RT difundieron, aseguró que Bruselas se prepara para una guerra contra Rusia y que incluso maneja una fecha para ese escenario: el año 2030.

“Nubes oscuras se ciernen sobre Europa. Bruselas se prepara para la guerra con Rusia, y ya hay una fecha prevista para el inicio de las hostilidades: 2030”, escribió el líder de ultraderecha. Sus declaraciones se suman a una escalada de tensiones en la que también volvió a rechazar de manera tajante el nuevo pacto migratorio aprobado por los 27 ministros de Interior de la UE, que prevé reubicaciones obligatorias o compensaciones económicas a partir del segundo semestre de 2026.

Orbán sostuvo que el “programa de rearme” impulsado por el bloque tendría como objetivo preparar a Europa para un posible conflicto armado con Rusia. En ese planteo ubicó el año 2030 como el momento crítico en el que, según dijo, vencería también el plazo para completar el proceso de adhesión acelerada de Ucrania a la Unión Europea.

El mandatario recordó que los tratados del bloque establecen que, si un Estado miembro es atacado, el resto está obligado a prestar “toda la ayuda a su alcance”. En esa línea, afirmó que la incorporación de un país en guerra podría desencadenar de inmediato una confrontación continental.

“Por lo tanto, la adhesión a la UE de una Ucrania en guerra provocaría una guerra inmediata”, escribió al citar la cláusula de defensa mutua del tratado europeo. El mensaje reforzó la posición que su gobierno mantiene desde el inicio de la invasión rusa: rechaza escalar la asistencia militar a Kiev y se opone a cualquier avance que, según plantea, acerque a la UE a una confrontación directa con Moscú.

Las elecciones que definen entre la guerra y la paz

En su publicación, el primer ministro conectó su diagnóstico con el calendario político húngaro. Dijo que las elecciones parlamentarias de 2026 podrían ser “las últimas” en las que el país pueda decidir su postura entre la “guerra y la paz”.

“Si tomamos una mala decisión en el 2026, en las próximas elecciones, en el 2030, ya será demasiado tarde para corregirla. No es un juego. ¡Quien quiera la paz, que se una a nosotros!”, expresó, en un mensaje orientado a su electorado y a reforzar su narrativa de confrontación con Bruselas.

Orbán rechazó el pacto migratorio y habló de “rebelión”

Por otro lado, Orbán abrió otro frente y rechazó el acuerdo migratorio alcanzado a 27 en Bruselas. El plan prevé 21.000 reubicaciones de migrantes en el segundo semestre de 2026 —o bien compensaciones económicas— para aliviar la presión sobre los países más afectados por los flujos, como España, Italia, Grecia y Chipre.

“Bruselas pretende obligar a Hungría a pagar aún más o acoger a migrantes. Esto es inaceptable”, escribió. Reafirmó que Budapest “ya gasta suficiente” en la protección de la frontera exterior de la UE y sostuvo que su gobierno no acatará el mecanismo de solidaridad previsto en el Pacto de Migración y Asilo.

Orbán, que desde hace años bloquea acuerdos migratorios en el Consejo Europeo, declaró directamente que “comienza la rebelión” contra el nuevo régimen común. Y remató:

“No acogeremos a ningún migrante ni pagaremos por los migrantes de otros. Hungría no implementará las medidas del Pacto Migratorio”.

Qué aprobó la UE y por qué afecta a Hungría

El acuerdo sellado por los ministros de Interior incluye flexibilizar condiciones para facilitar retornos y expulsiones, habilitar acuerdos bilaterales para externalizar procesos de acogida —como intentó Italia con Albania— y aplicar un mecanismo anual por el cual los países bajo mayor presión pueden solicitar solidaridad de sus socios.

La Comisión Europea podrá proponer reubicar hasta 30.000 migrantes por año, aunque el acuerdo vigente redujo ese máximo a 21.000 para el semestre inicial, con la posibilidad de reemplazar cupos por medidas compensatorias de hasta 420.000 millones de euros. La lista de países que aceptaron recibir personas o pagar compensaciones permanece clasificada y solo se conocerá cuando el texto sea adoptado formalmente, algo previsto antes de fines de 2025.

Hungría anticipó que no cumplirá ninguna de las dos vías, pese a que el pacto requiere implementación plena de todos los Estados miembro a partir de junio de 2026.

