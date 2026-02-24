El ex primer ministro de Noruega intentó suicidarse en medio de la investigación por sus nexos con Jeffrey Epstein

Thorbjørn Jagland, una de las figuras políticas más importantes de Noruega, terminó hospitalizado en estado grave tras un supuesto intento de suicidio ocurrido hace una semana. El dramático episodio estalló justo cuando la unidad de delitos financieros local ponía la lupa sobre él por su estrecha relación con el empresario pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein. El quiebre emocional del ex primer ministro de 75 años se produjo tras una serie de allanamientos masivos en su departamento de Oslo y en sus casas de veraneo.

La Justicia noruega puso especial atención sobre los beneficios que Jagland y su familia directa recibieron de Epstein entre 2011 y 2018. Según los documentos de la causa, el político usó los departamentos de lujo del magnate en París y Nueva York repetidas veces. Además, la investigación determinó que Epstein pagó viajes y estadías para seis adultos del entorno del dirigente en su mansión de Palm Beach, Florida, cubriendo la totalidad de los gastos de traslado.

Para avanzar con los registros, la policía tuvo que solicitar un paso administrativo no sólo llamativo, sino histórico: sacarle la inmunidad diplomática a Jagland ante el Consejo de Europa. La medida se aprobó apenas 24 horas antes de que los agentes ingresaran a sus propiedades para llevarse cajas de documentos y material digital. En ese momento, Jagland intentó mostrar tranquilidad ante las cámaras, pero el avance de las pruebas sobre sus vínculos aceleró su crisis personal.

La relación entre el político y el criminal sexual no se limitó a simples vacaciones. La fiscalía encontró evidencia de que Jagland le pidió ayuda a Epstein para gestionar un préstamo bancario, una maniobra que todavía se intenta determinar si efectivamente fue concretada. Además, el financista le ofreció costear viajes grupales al Caribe, una oferta que el ex dirigente aceptó en su momento, aunque el viaje finalmente no se realizó por problemas de agenda.

La noticia de su hospitalización se mantuvo oculta durante siete días debido a un supuesto acuerdo de silencio entre la Asociación de Editores de Noruega y la defensa del político. Sin embargo, el portal iNyheter decidió publicar la información al considerar que se trataba de un tema de alto interés público. El medio argumentó que el pueblo noruego “tiene derecho a saber qué pasó” con el hombre que fue presidente del Comité Nobel y secretario general del Consejo de Europa en medio de semejante escándalo.

Actualmente, el estado de Jagland es grave y su ubicación en el hospital se mantiene bajo estricta reserva por seguridad. Su abogado, Anders Brosveet, intentó frenar la difusión de la noticia mientras la policía esperaba una mejoría para poder interrogarlo formalmente. El operativo policial del 12 de febrero, donde se vio a Jagland salir de su casa escoltado y sonriendo, marcó el inicio del colapso de una de las carreras políticas más influyentes de la historia reciente de su país.

El trasfondo de la conexión con el empresario

La caída de Jagland comenzó a finales de enero, cuando se hicieron públicos nuevos documentos del caso Epstein que lo mencionaban directamente. Lo que más indignó a la opinión pública noruega fue que estas visitas a las casas del pedófilo millonario sucedieron mientras Jagland lideraba instituciones que defienden los derechos humanos y la ética global. En aquel período, el dirigente minimizó los encuentros, calificándolos como "actividad diplomática normal", una versión que se derrumbó ante el avance de las pericias.

El jefe de la Autoridad Nacional para la Investigación y el Enjuiciamiento de Delitos Económicos y Ambientales en Noruega, Pål Lønseth, confirmó que los allanamientos en Oslo y Risør fueron decisivos para encontrar pruebas de "corrupción agravada". A pesar de su postura inicial, Jagland admitió a la prensa que haber mantenido esa relación con Epstein fue un "error de juicio".

El debate sobre la ética de la prensa en Noruega también se encendió tras la filtración del intento de suicidio. El "Código de Cuidado" que rige a los medios locales sugiere prudencia en temas de salud privada, pero la gravedad de los cargos de corrupción inclinó la balanza hacia la transparencia. Los editores que apoyaron la publicación afirmaron que el vacío de información solo generaba más sospechas sobre un posible encubrimiento por parte de las élites políticas del país.

Finalmente, el destino de la causa judicial quedó en pausa hasta que los médicos den un parte oficial sobre la evolución del ex primer ministro. La fiscalía sospecha que existen más vínculos económicos que podrían involucrar a otros funcionarios europeos. Por ahora, el escándalo de las "Bobinas de Epstein" (como lo llaman algunos medios locales) mantiene a Noruega en una de las crisis institucionales más profundas de las últimas décadas.

