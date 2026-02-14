Noruega: testimonio contra el hijo de la princesa

La monarquía noruega está pasando uno de sus momentos más críticos debido a los escándalos protagonizados por Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit.

Este viernes, una tercera presunta víctima contó ante los integrantes de un tribunal de Oslo que estaba agotada, ebria y bajo los efectos de somníferos cuando Marius la violó.

Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre, Mette-Marit, con el príncipe heredero Haakon en 2001, Hoiby, de 29 años, debe responder a 38 cargos, entre ellos cuatro violaciones y agresiones contra exparejas.

El joven niega las acusaciones más graves, en particular las presuntas violaciones, castigadas en total con hasta 16 años de prisión.

El relato de la víctima. El viernes, la tercera presunta víctima de violación, luchando contra accesos de llanto, recordó ante el tribunal su estado en la madrugada del 24 de marzo de 2024 cuando, tras una fiesta, invitó al acusado a su casa en Oslo.

Después de una relación sexual consentida, se acusa a Hoiby de haber realizado tocamientos a la joven cuando ella no estaba en condiciones de resistirse y de haberla grabado sin su conocimiento, otro de los cargos presentados.

“Quería dormir. Estaba increíblemente agotada, muy ebria. Me costaba mantener los ojos abiertos”, declaró la víctima. Afectada por insomnio, dijo que esa noche había tomado somníferos, lo que la hizo perder el conocimiento.

Hoiby, que se pasó buena parte del testimonio de la joven dibujando en un cuaderno, casi indiferente, dio después su versión de los hechos. “No me di cuenta de que se hubiera quedado dormida en ningún momento”, afirmó, mencionando un “blackout” (laguna mental) y recuerdos muy borrosos de aquella noche de diversión y drogas. En las horas previas, admitió haber consumido alcohol, ketamina y cocaína.

Imágenes comprometedoras.

Para demostrar que los actos ocurrieron mientras la joven no podía oponerse, la fiscalía presentó cinco videos incautados en la casa de Hoiby, grabados por él mismo con su teléfono. El primero muestra relaciones consentidas y los otros cuatro, la violación de la que se acusa al hijo de la princesa.

“Si hubiera visto que me estaba grabando, lo habría detenido. Nunca habría aceptado eso”, señaló la joven que sufrió el abuso. “No recuerdo haber grabado los videos. Pero los he visto, soy yo”, reconoció Marius.

Interrogado por el fiscal Sturla Henriksbo sobre si había tenido el consentimiento de la joven para filmarla desnuda, respondió: “No lo recuerdo, pero probablemente pensé que ella habría protestado si no estaba bien. No tengo razones para creer que no se haya dado cuenta”.

“Estaba despierta cuando tuve relaciones sexuales con ella. Sí tuvimos relaciones tres o cuatro veces antes, y la desperté cada vez, ¿por qué diablos lo habría hecho sin despertarla la última vez?”, subrayó.

El arresto de Hoiby el 4 de agosto de 2024, acusado de haber agredido a su pareja la noche anterior, desencadenó el peor escándalo que haya vivido la familia real noruega. La investigación, que incluyó el análisis de fotos y videos encontrados en celulares y la notebook del acusado, llevó a la policía a imputarle también violaciones de mujeres que no estaban en condiciones de resistirse.