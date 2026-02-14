En plena disputa con EE.UU., Europa reacciona y pide respeto

Los líderes europeos comenzaron a reaccionar con dureza ante la ofensiva de Estados Unidos de los últimos meses, y reclamaron más respeto a sus históricos valores, especialmente en este momento clave donde, según el canciller alemán, ya no existe un “orden internacional”.

En el primer día de la Conferencia de Seguridad realizada en Múnich, que reúne a más de 60 jefes de Estado y de gobierno europeos, los mandatarios se turnaron en sus discursos para señalar que si bien quieren mantener los lazos con EE.UU., no están dispuestos a más prepotencia.

“Europa ha sido vilipendiada como una construcción envejecida, lenta y fragmentada, relegada por la historia. Como una economía regulada en exceso y apática que se apartaría de la innovación. Como una sociedad presa de migraciones bárbaras que corromperían sus preciadas tradiciones”, declaró el viernes en inglés el presidente francés Emmanuel Macron.

El líder francés pidió que se deje de “caricaturizar” al viejo continente, alegando que en algunos círculos se describe incluso a Europa “como un continente represivo donde la libertad de expresión no existiría”. Fue una respuesta directa al discurso pronunciado hace un año en la misma tribuna por el vicepresidente estadounidense JD Vance.

La relación con Washington “está en medio de mucha incertidumbre”, describió el francés, para luego remarcar: “Nosotros tenemos que aclarar lo que queremos para nosotros mismos y lo que tenemos que hacer. Y los Estados Unidos tienen que aclarar lo que están dispuestos a hacer por los europeos”.

Antes que Macron, y también en inglés, el canciller alemán Merz dio un discurso del mismo tenor. “Reparemos y revitalicemos juntos la confianza transatlántica”, pidió, dirigiéndose a los “amigos estadounidenses” de Europa.

“En la era de la rivalidad entre grandes potencias, ni siquiera EE.UU. será lo suficientemente poderoso como para ir por su cuenta”, advirtió el canciller alemán en la apertura del cónclave.

Merz sostuvo que el orden internacional claramente “ya no existe” y que la libertad de Europa “ya no es un hecho” en una era en la que las grandes potencias ignoran las normas internacionales. También condenó la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y pidió a Europa que invirtiera en fortalecer su propio poder de disuasión.

El mandatario alemán criticó abiertamente a la administración de Trump por sus políticas sobre aranceles, cambio climático y guerras culturales, declaraciones que sin duda irritarán a Washington.

El primer ministro británico, Keir Starmer, se pronunció en el mismo sentido. Dijo que Europa es “un gigante dormido” que debe reducir su dependencia de Washington para su defensa.

Estados Unidos sigue siendo un aliado indispensable, pero Europa debe pasar de la “sobredependencia” a la “interdependencia”, remarcó.

Starmer abogó por “una mayor autonomía europea que no anuncie la retirada de Estados Unidos, sino que responda al llamado de un mayor reparto de responsabilidades y reconstruya los vínculos que tan bien nos han funcionado”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su gobierno han criticado reiteradamente a los europeos, a quienes acusa de depender de los gastos militares estadounidenses para garantizar su seguridad.

“Queremos aportar a Europa nuestro liderazgo en materia de defensa, inteligencia artificial y tecnologías, con el fin de multiplicar nuestras fuerzas y construir una base industrial común para impulsar nuestra producción en el ámbito de la defensa”, afirmó Starmer. Desde que llegó al poder en julio de 2024, el mandatario británico aboga por un acercamiento económico con la UE.

Starmer copreside con el presidente francés Emmanuel Macron una coalición de países que apoyan a Ucrania en la guerra contra Rusia, y aboga regularmente por reforzar la cooperación en el ámbito de la defensa.

Rubio y Ucrania. Se espera que este sábado hable en la conferencia el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, quien podría contestar a los reclamos europeos.

Otros temas relevantes de esta conferencia es la defensa de Ucrania ante la invasión de Rusia, sobre lo que hay concidencia, y la conformación de un frente único para el desarrollo armamentístico

“Es bueno tener una asociación sólida con los estadounidenses”, declaró el presidente ucraniano Volodimir Zelenski al margen de la conferencia. Y agregó que Europa “necesita una industria de defensa independiente, muy fuerte”, pero “en asociación con Estados Unidos”. “Es nuestro continente”, destacó.