El principal acusado por el femicidio de Gabriela Barrios intentó suicidarse en su celda

El principal sospechoso del femicidio de Gabriela Araci Barrios, el joven hallado sin vida el lunes en un pozo negro del barrio Sur de Avia Terai, intentó quitarse la vida en la mañana de este martes mientras permanecía detenido.

Fuentes judiciales y policiales confirmaron que Jesús Salvatierra (33) fue encontrado con una profunda herida cortante en el cuello, aparentemente provocada con un alambre. Pese a la pérdida de sangre, los agentes lograron asistirlo a tiempo y lo trasladaron de urgencia al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, donde fue intervenido quirúrgicamente.

El parte médico

El diagnóstico médico indica una “herida cortante de más de cinco centímetros en el lateral del cuello, con lesión en la membrana cricotiroidea”, lo que generó un cuadro crítico que obligó a mantenerlo bajo asistencia mecánica ventilatoria y sedoanalgesia.

El fiscal Marcelo Soto, a cargo de la investigación del femicidio, fue notificado del hecho y ordenó la intervención del área de Medicina Legal y la preservación de la celda para peritajes.

El caso Gabriela Barrios

Salvatierra fue detenido el lunes, pocas horas antes de que personal policial hallara el cuerpo de Gabriela Barrios (20) dentro de una bolsa arpillera amarilla en el pozo negro de la vivienda que él habitaba. El procedimiento se realizó por orden del Equipo Fiscal N° 3 de Sáenz Peña, en el marco de un operativo que incluyó unidades de Criminalística, Investigaciones, Infantería, Bomberos y Canes.

El cuerpo presentaba signos de violencia y estaba parcialmente desnudo, lo que reforzó la hipótesis de un crimen con connotaciones de género. En la escena se secuestraron cuchillos, prendas de vestir y cabellos que serán analizados por el Gabinete Científico del Poder Judicial.

La autopsia, realizada en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IN.Ci.F.F.), será determinante para precisar la causa de muerte y la data del fallecimiento, información clave para reconstruir las últimas horas de la víctima.

Próximos pasos

El fiscal Soto continuará al frente de la investigación mientras Salvatierra permanece bajo custodia policial en el hospital, a la espera de evolución médica. Se prevé que, una vez estabilizado, sea nuevamente trasladado a una dependencia judicial de mayor seguridad.