Demócratas denuncian que el Gobierno oculta archivos que vincularían a Donald Trump con el caso Epstein

Los demócratas integrantes de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos acusaron al Departamento de Justicia de ocultar documentos vinculados a la investigación del financista Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales, que —según sostienen— incluirían información sensible relacionada con el actual presidente republicano Donald Trump.

El reclamo fue presentado públicamente este martes y profundiza la disputa política en Washington en torno al manejo de archivos judiciales asociados al caso Epstein, uno de los escándalos más resonantes de las últimas décadas en Estados Unidos. Los legisladores opositores aseguran que la administración federal estaría demorando o restringiendo el acceso a material que podría arrojar nueva luz sobre vínculos entre figuras políticas y el empresario fallecido en 2019 mientras permanecía detenido.

De acuerdo con la denuncia demócrata, existirían registros y testimonios aún no divulgados que mencionarían a Trump en relación con un presunto episodio de abuso sexual contra una menor. Los congresistas solicitaron formalmente la entrega completa de la documentación y reclamaron transparencia institucional para garantizar la independencia de las investigaciones.

Desde el entorno del mandatario no se emitieron comentarios oficiales inmediatos sobre las acusaciones. En reiteradas oportunidades anteriores, Trump negó cualquier conducta indebida vinculada con Epstein y sostuvo que su relación con el financista fue limitada y anterior a las causas judiciales que lo involucraron.

El caso Epstein continúa generando repercusiones políticas y judiciales en Estados Unidos debido a la red de contactos que el empresario mantenía con empresarios, celebridades y dirigentes políticos. La muerte del financista en prisión alimentó durante años debates públicos, investigaciones parlamentarias y cuestionamientos sobre la gestión de pruebas y responsabilidades institucionales.

Analistas políticos consideran que la nueva controversia podría intensificar la polarización en el Congreso, especialmente en un contexto de alta tensión entre demócratas y republicanos por el control político y la supervisión de organismos federales.

La Comisión de Supervisión adelantó que insistirá con pedidos formales y posibles audiencias para determinar si existió retención indebida de información pública y esclarecer el alcance real de los archivos aún clasificados.

