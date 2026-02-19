¿Quién es el verdadero Epstein para Zohran Mamdani y su familia?

La apertura de los Archivos Epstein con sus tres millones de correos electrónicos y sus más de doscientas mil fotos puestas a disposición de quienes quieran ver y leer, dejó al descubierto un sinnúmero de personajes poderosos posando con el financista estadounidense en escenarios varios. Por ejemplo, Donald Trump, quien figura unas tres mil quinientas veces en textos y fotos.

Mujeres tatuadas con frases de "Lolita", de Nabokov, en los Archivos Epstein.

Cabe aclarar que, mientras no haya una investigación a fondo del enorme universo Jeffrey Epstein, aparecer mencionado en los documentos no implica algún tipo de culpabilidad en los casos que ya se conocen de abusos y violaciones de mujeres y menores que habilitó el “suicidado” financista norteamericano.

Zohran Mamdani convenció a su madre de no dirigir uno de los filmes de Harry Potter.

En paralelo a esas millones fotos de los Archivos Epstein, en redes sociales también comenzaron a publicarse fotos y videos falsos en los que se veía a gente famosa junto al proxeneta estadounidense. Y uno de esos personajes conocidos era Zohran Mamdani, el actual alcalde de la ciudad de Nueva York. En su caso, se alteró una foto que mostraba a un Mamdani de no más de doce años y sonriendo a cámara, en un ámbito que parece la alfombra roja de un estreno de cine o una situación festiva. A un costado suyo, está Mira Nair, la madre cineasta del hoy reconocido alcalde neoyorquino; también Epstein, Bill Clinton y e incluso Ghislaine Maxwell, la novia del financista que todavía sigue detenida.

Fred Machado, el financista de José Luis Espert, mencionado en los Archivos Epstein.

Como era de esperar, durante unas horas, cuentas falsas de la red social X, replicaron esa foto como si se tratara de una imagen verdadera que había sido tomada de los Archivos Epstein. Las áreas de verificación de varias agencias de noticias internacionales, alertaron y luego confirmaron que dichas fotos estaban fabricadas con IA (inteligencia artificial). Pero por esas cosas de la vida, el apellido “Epstein” no es desconocido en la familia de Zohran.

Mitch Epstein y su libro In India, con fotos que tomó durante los diez años que fue marido de Mira Nair, la madre de Zohran Mamdani.

Cuando el hoy político aún no era siquiera proyecto del matrimonio Mamdani, y su madre Mira Nair era una estudiante india –y soltera–, instalada en Nueva York para cursar en la Universidad de Harvard, un Epstein se le cruzó en la vida. Corría el año 1978 y ella se enamoró de Mitch Epstein, asistente de su profesor de fotografía de Harvard. Al año siguiente se fueron a vivir juntos, y luego se casaron.

La confabulación contra Papa Francisco que tramó Jeffrey Epstein.

Mitch Epstein y Mira Nair estuvieron juntos de 1978 a 1989, y él fue parte muy importante en el desarrollo de la carrera de Mira Nair como documentalista primero, y luego como directora de cine. De hecho, es siendo pareja de Epstein cuando ella gana la Cámara de Oro –el premio del público del Festival de Cannes– por su película Salaam Bombay! . Ambos se separaron en 1990 cuando Mira conoce a Mahmood Mamdani –con quien se casó y tuvieron a Zohran.

Nueva York 2025. El fotógrafo Mitch Epstein en el lanzamiento de su libro Sunshine Hotel.

Por su parte, Mitch Epstein tiene 74 años y, desde hace unos veintiséis, está casado con Susan, y juntos son padres de Lucía. En lo profesional, él es un reconocido fotógrafo que continúa haciendo exposiciones y publicando libros donde muestra desde un Estados Unidos sin maquillaje, hasta Vietnam, e incluso en 2021 publicó In India, un libro que condesa la más de diez mil fotos que tomó en los diez viajes que realizó a ese país desde 1979 a 1989, en compañía de la hoy madre de Zohran Mamdani. También Mitch Epstein publica muchas fotos en Instagram, donde queda claro que no es partidario de Donald Trump ni de su política.