Donald Trump pronunciará este martes el tradicional discurso sobre el Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio en un clima político adverso. Hace apenas cuatro días, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos frustró sus impulsos megalómanos con un fallo que le pone límite. La Corte Suprema de Justicia de ese país sentenció la semana pasada que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autoriza al presidente a imponer aranceles comerciales de alcance, cantidad y duración ilimitados sin una aprobación previa y clara del Congreso. Así, el mandatario se ve obligado a tomar una actitud que le es ajena e intentar congraciarse con los legisladores.

Trump enfrenta un Congreso dividido y encuestas desfavorables en un momento clave: necesita el respaldo del Congreso para extender los aranceles más allá de los 150 días permitidos por la legislación actual, que expiran a fines de julio de 2026, en la antesala de las elecciones de mitad de mandato que tendrán lugar en noviembre. El discurso del Estado de la Unión le ofrece una oportunidad para persuadir a votantes y legisladores de que le brinden su apoyo.

Los nuevos aranceles de Trump ponen en duda el acuerdo comercial con Estados Unidos

Según una encuesta publicada por la CNN este lunes, solo el 36% de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump; entre los independientes, el número cae al 26%, el nivel más bajo registrado. Los ciudadanos se muestran preocupados por el alto costo de vida, la inflación persistente y una economía que no perciben como favorable. Aunque el presidente describe la economía como “la mayor en actividad”, los bolsillos de los votantes indican otra cosa. Además, persiste un cierre (shutdown) parcial del gobierno por disputas sobre cómo se financia el Departamento de Seguridad Nacional y críticas a redadas migratorias que causaron muertes de ciudadanos estadounidenses.

Además, el escándalo por los archivos desclasificados de la red de abusos sexuales orquestada por el financista Jeffrey Epstein crece cada día, y salpica a decenas de personalidades, incluido el propio presidente. Trump se siente desanimado y falto de apoyo de la ciudadanía. "Si encontrara una cura para el cáncer, dirían que tendría que haberla encontrado antes", se quejó este lunes durante un evento en la Casa Blanca.

El discurso del Estado de la Unión carga con la responsabilidad de recuperar apoyo político

El fallo de la Corte Suprema, redactado por su presidente John Roberts y aprobado por seis votos contra tres, es un revés significativo para la agenda económica internacional de Trump, quien calificó la decisión judicial de “vergüenza” y prometió reconstituir un régimen comercial más estricto. Trump había dicho en octubre pasado que "arancel" (tariff) era su "palabra favorita del diccionario".

Tras la sentencia, difundida el viernes, anunció nuevos aranceles globales del 10% y luego del 15%, amparados en otras leyes como la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. En una publicación en redes sociales, declaró: “Cualquier país que quiera ‘jugar juegos’ con la ridícula decisión de la Suprema Corte, especialmente aquellos que han ‘estafado’ a Estados Unidos durante años, e incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto, y peor, que el que recientemente aceptaron”.

China, India y Brasil entre los ganadores tras el fallo que anula los aranceles de Trump

En ese escenario, el discurso del Estado de la Unión que Trump dará este martes funciona como una suerte de plataforma para impulsar prioridades como recortes fiscales, acuerdos de precios de medicamentos, restricciones a inversionistas en vivienda y políticas fronterizas, en un momento en que el apoyo republicano no es suficiente para lograr los objetivos políticos. Los nueve magistrados de la Corte Suprema estarán presentes en el Capitolio, a pesar de las tensiones recientes.

El presidente adelantó que el discurso será largo, similar al de 2025, que duró unos cien minutos. Se espera que hable acerca de la economía interna y externa, los desafíos de la política migratoria en la frontera sur, la tensa situación con Irán y el cuarto aniversario de la invasión rusa a Ucrania. El evento está programado para comenzar a las 21 horas de Washington, (23 horas de Buenos Aires), y se podrá seguir en directo a través de varias cadenas de noticias y el canal de YouTube de la Casa Blanca.

