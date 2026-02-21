Trump desafía a la Corte Suprema y sube los aranceles al 15% en menos de 24 horas

El presidente Donald Trump elevó el arancel global a las importaciones hacia Estados Unidos al 15% este sábado 21 de febrero, redoblando su promesa de mantener su política arancelaria agresiva un día después de que la Corte Suprema declarara ilegal gran parte de ella. El pasado viernes 20 había establecido un 10% de aranceles, que hoy mismo fueron elevados.

En un posteo en su red Truth Social expuso que, tras una revisión exhaustiva de la “extraordinariamente antiestadounidense decisión” del viernes por parte del tribunal de limitar su programa de aranceles, la administración aumentaría los gravámenes a las importaciones “hasta el nivel del 15% plenamente permitido y legalmente probado”.

“Yo, como presidente de Estados Unidos de América, voy a aumentar, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10% a los países, muchos de los cuales han estado ‘estafando’ a Estados Unidos durante décadas, sin represalias (¡hasta que yo llegué!), hasta el nivel totalmente permitido y legalmente probado del 15%“, advirtió Trump.

La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos rechazó la autoridad del presidente y afirmó que se había excedido en sus competencias al imponer una serie de tasas más elevadas en virtud de una ley de emergencia económica. Trump había anunciado inicialmente un nuevo arancel global del 10 por ciento invocando otra vía legal.

Al mismo tiempo, lanzó un ataque personal extraordinario contra los jueces conservadores que se alinearon con la mayoría, criticando su “deslealtad” y llamándolos “tontos y perros falderos”.

El fallo fue un duro revés por parte del máximo tribunal, que en gran medida ha respaldado al presidente desde que regresó al cargo, y marcó un importante retroceso político al anular la política económica emblemática de Trump, que ha sacudido el orden comercial global.

El nuevo arancel, por ley, es solo temporal, ya que está permitido por 150 días. Según una hoja informativa de la Casa Blanca, se mantienen exenciones para sectores que están bajo investigaciones separadas, incluido el farmacéutico, y para bienes que ingresan a Estados Unidos bajo el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá.

El viernes, la Casa Blanca indicó que los socios comerciales de Estados Unidos que alcanzaron acuerdos arancelarios separados con la administración Trump también enfrentarán el nuevo arancel global.

En este contexto, Alemania y Francia se manifestaron este sábado en favor de una respuesta “clara” y unida de la Unión Europea al nuevo arancel general. El jefe de gobierno de Alemania, Frederich Merz, advirtió que la UE deberá tener una posición clara, para que él pueda exponerla en su próxima visita a la Casa Blanca. “Tendremos una posición europea muy clara sobre este tema, porque la política aduanera es competencia de la UE, no de los Estados miembros individuales”, dijo a la cadena alemana ARD.

El impacto sobre la Argentina todavía no es claro. Al haber cerrado un acuerdo recíproco de comercio e inversiones el pasado 5 de febrero, no es claro el alcance de la nueva medida.

Según se supo, luego de darse a conocer la primera noticia del arancel global del 10%, desde el gobierno se mantuvo la confianza en que la Argentina quedaría exceptuada por la reciente firma.

Sin embargo, en las últimas horas persistían dudas sobre el procedimiento formal, no estaba definido si las autoridades de ambos países debían reunirse nuevamente para firmarlo mediante un anexo o si optarían por otro mecanismo.

El revés de la Corte

La decisión de la Supreme Court of the United States representó el mayor revés judicial para Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca hace 13 meses. El fallo 6-3 golpeó de lleno su política económica más emblemática.

La resolución suscitó una reacción inmediata por parte de Trump, quien ayer lanzó un ataque inusualmente personal contra los jueces que fallaron en su contra, incluidos dos de los que él mismo nombró durante su primer mandato, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett.

“Creo que es una vergüenza para sus familias”, sentenció el viernes en una conferencia de prensa, y luego trasladó sus críticas a las redes sociales, donde también apuntó contra el presidente del tribunal, John Roberts, quien votó con la mayoría y redactó la opinión principal.

En contraste, el mandatario elogió a los jueces que quedaron en minoría. Esta mañana compartió una publicación en la que definió como su “nuevo héroe” a Brett Kavanaugh, autor de un voto disidente de 63 páginas. También destacó a Clarence Thomas y Samuel Alito, y afirmó sobre los tres magistrados: “¡Nadie duda de que quieren hacer grande a Estados Unidos otra vez!”.

Durante los argumentos ante la Corte, la administración había sostenido que las empresas podrían recibir reembolsos si los aranceles eran considerados ilegales, aunque el fallo no abordó ese punto. Trump anticipó que el debate podría derivar en años de litigio, mientras que Kavanaugh advirtió que un eventual proceso de devolución podría convertirse en un “desorden”.

