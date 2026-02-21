Duro revés para Trump: freno de la Corte a su política arancelaria

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió confrontar directamente con el presidente Donald Trump y en un fallo de gran impacto político dictaminó que los amplios aranceles globales del mandatario son “ilegales”. Se trata de un revés sorprendente contra las prácticas económicas características del republicano, que trastocaron el comercio internacional.

Indignado, Trump se declaró “profundamente decepcionado” y acusó directamente a algunos magistrados de la Corte de estar sometidos a “intereses extranjros”. “Son una vergüenza para nuestra nación”, afirmó. En un abierto desafío a la Justicia, decidió además aplicar un nuevo arancel general del 10%.

”Son muy antipatrióticos y desleales a nuestra Constitución. En mi opinión, el tribunal se ha dejado influenciar por intereses extranjeros y un movimiento político mucho más pequeño de lo que la gente jamás podría imaginar”, dijo Trump.

El tribunal superior, de mayoría conservadora, dictó una sentencia de 6 contra 3 afirmando que una ley de 1977 conocida como Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), en la que Trump se basó, “no autoriza al presidente a imponer aranceles”.

El fallo no afecta los aranceles sectoriales que Trump impuso por separado a las importaciones de acero, aluminio y otros productos. Varias investigaciones gubernamentales que podrían derivar en aranceles más sectoriales siguen en curso. Aún así, esta es la mayor derrota de magnate inmobiliario en la Corte Suprema desde que regresó a la Casa Blanca el año pasado.

Si bien Trump recurrió durante mucho tiempo a los aranceles como palanca de presión diplomática y de negociaciones, en su segundo mandato hizo un uso sin precedentes de los poderes económicos de emergencia para imponer nuevos derechos a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos.

Estas incluían aranceles “recíprocos” sobre prácticas comerciales que Washington consideraba injustas, junto con conjuntos separados de derechos dirigidos contra socios importantes como México, Canadá y China debido a los flujos ilícitos de drogas y la inmigración.

El tribunal argumentó en el fallo que “si el Congreso hubiera tenido la intención de transferir el poder distintivo y extraordinario para imponer aranceles” con la IEEPA, “lo habría hecho expresamente, como lo ha hecho consistentemente en otros estatutos arancelarios”.

Los tres jueces liberales de la Corte Suprema se unieron a tres conservadores en el fallo del viernes, que confirmó las decisiones de tribunales inferiores de que los aranceles que Trump impuso bajo la IEEPA eran ilegales. Los jueces conservadores Brett Kavanaugh, Clarence Thomas y Samuel Alito disintieron.

En mayo, un tribunal comercial de primera instancia dictaminó que Trump excedió su autoridad con gravámenes generalizados y bloqueó la mayoría de ellos, pero ese resultado había quedado en suspenso debido a la apelación del gobierno.

Alegría entre empresarios y opositores. Pese a los comentarios de la Casa Blanca, los grupos empresariales aplaudieron el fallo y la Federación Nacional de Minoristas afirmó que éste “proporciona una certeza muy necesaria” para las empresas y fabricantes.

“Instamos al tribunal inferior a garantizar un proceso sin problemas para reembolsar los aranceles a los importadores estadounidenses”, afirmó la federación. Sin embargo, los jueces no abordaron el grado en que los importadores pueden recibir reembolsos, lo que será objeto de litigio.

Los líderes demócratas, encantados, se abalanzaron sobre el fallo, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, elogió el resultado como una “victoria para las billeteras” de los consumidores estadounidenses. “Las fracasadas políticas económicas de Donald Trump y la guerra comercial global librada con aranceles irresponsables, intermitentes, contra nuestros aliados y socios comerciales han generado una enorme incertidumbre”, declaró el jefe de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

Pero la titular demócrata del Comité Bancario del Senado, Elizabeth Warren, advirtió que “no existe ningún mecanismo legal para que los consumidores y muchas pequeñas empresas recuperen el dinero que ya han pagado”.

Ambición limitada. La Unión Europea dijo que estaba estudiando el fallo judicial y que permanecerá en estrecho contacto con la administración Trump. Gran Bretaña planea trabajar con EE.UU. sobre cómo esto afecta un acuerdo comercial entre ambos países, mientras que Canadá remarcó que la decisión demuestra que los aranceles de Trump fueron “injustificados”.

La eliminación de los aranceles de emergencia “limitaría las ambiciones del presidente de imponer aranceles generalizados por capricho”, señaló Erica York de la Tax Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada a la política fiscal. Y agregó que esto le deja otros estatutos para utilizar en materia de aranceles. “La sentencia desmantela el andamiaje legal, no el edificio en sí”, explicaron los analistas de ING Carsten Brzeski y Julian Geib.

*AFP