Cautela entre los socios comerciales de Washington

Los principales socios comerciales de EE.UU. recibieron con interés, pero con cautela, el importante revés judicial infligido a la política arancelaria del presidente Donald Trump, y el nuevo arancel del 10% anunciado por el mandatario.

Brasil. “Se trata de un fallo “muy importante para Brasil”, dijo el vicepresidente de ese país, Geraldo Alckmin, recordando que Estados Unidos es el tercer mayor destino de las exportaciones de la potencia sudamericana y el principal comprador de sus productos manufacturados.

Alckmin declaró a periodistas en Brasilia que el nuevo arancel general del 10% anunciado por Trump devolverá “competitividad” a Brasil, aunque llamó a la “cautela”.

México. El gobierno, que envía el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos, afirmó estar estudiando los posibles efectos del nuevo arancel general. “Veamos primero qué medidas va a tomar para poder nosotros determinar de qué manera puede afectar a nuestro país”, declaró el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard.

Unión Europea. “Tomamos nota de la decisión y la estamos analizando atentamente”, declaró Olof Gill, portavoz de la Comisión Europea. Agregó que espera “aclaraciones” del gobierno estadounidense “sobre las medidas que prevé tomar en respuesta a esta decisión”.

El fallo de la Corte Suprema podría frenar la implementación de un acuerdo comercial concluido a mediados del año pasado entre la UE y Washington, que permitió limitar al 15% los aranceles aplicados por Estados Unidos a la mayoría de los productos europeos.

Francia. “La decisión del Tribunal Supremo demuestra que estos famosos aranceles fueron, como mínimo, objeto de debate”, reaccionó el ministro de Economía francés, Roland Lescure. “También vimos que el déficit comercial estadounidense siguió siendo muy significativo el año pasado. Esto demuestra que podría no ser la solución milagrosa que se esperaba. Ahora veremos cuáles serán las consecuencias de todo esto”, añadió.

Reino Unido. “Trabajaremos con la administración estadounidense para entender cómo esta decisión afectará a los aranceles para Reino Unido y el resto del mundo”, indicó un portavoz del gobierno británico. Un acuerdo con Washington permite a Londres beneficiarse de tasas arancelarias limitadas al 10% sobre la mayoría de los productos británicos.

Canadá. La decisión de la Corte Suprema “refuerza la posición de Canadá” según la cual estos aranceles son “injustificados”, estimó el gobierno. Y recordó que dialogan con Washington, ya que empresas canadienses se ven afectadas por los aranceles.