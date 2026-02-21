Estados Unidos evalúa “un ataque militar limitado” contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que está analizando si las fuerzas desplegadas en Medio Oriente llevarán adelante un ataque militar contra Irán en los próximos días, en caso de que no se llegue a un acuerdo sobre su programa nuclear.

A principios de semana, y en medio de las conversaciones desplegadas entre ambos países enemigos, el mandatario ya había anticipado que le daba de “diez” a “15 días” a Teherán para decidir si aceptaba un acuerdo. Ayer, cuando un periodista le preguntó en rueda de prensa si considera “un ataque militar limitado”, como habían señalado algunas fuentes, Trump respondió: “Todo lo que puedo decir es que lo estoy considerando”.

Estados Unidos mantiene en la región un importante dispositivo militar naval y aéreo, primero en reacción a la represión brutal de manifestaciones antigubernamentales en Irán y posteriormente para obtener un acuerdo nuclear.

El portaviones estadounidense “USS Gerald Ford”, el más grande del mundo, ingresó al Mediterráneo este viernes, en pleno despliegue militar decidido por Trump, que viene hace meses amenazando con atacar a la República Islámica.

El “USS Gerald Ford” se movilizó desde el mar Caribe, donde acompañó un despliegue naval y aéreo con el cual Estados Unidos lanzó un ataque sobre Venezuela el 3 de enero, en el cual capturó al presidente Nicolás Maduro.

El portaviones “USS Abraham Lincoln”, otro gigante bélico, se encuentra en aguas del Mediterráneo desde fines de enero.

Teherán quiere un acuerdo. El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, sostuvo este viernes que espera acordar “rápidamente” una salida al conflicto, al tiempo que negó que Trump haya lanzado “un ultimátum”. “Simplemente discutimos entre nosotros cómo podemos llegar a un acuerdo rápidamente. Y un acuerdo rápido es algo que interesa a ambas partes”, declaró el funcionario iraní.

Irán espera a cambio el levantamiento de las sanciones que penalizan desde hace décadas su economía, provocando una hiperinflación crónica y una fuerte depreciación de la moneda nacional, el rial. Este fenómeno, que erosiona el poder adquisitivo de los iraníes, se acentuó en los últimos meses y fue el desencadenante en diciembre de manifestaciones multitudinarias.

“Es evidente que cuanto antes se levanten estas sanciones, mejor será para nosotros. No tenemos, por lo tanto, ninguna razón para retrasar” el proceso, insistió Araqchi.

Teherán espera presentar cuanto antes “una propuesta de acuerdo potencial” a sus homólogos estadounidenses, el emisario Steve Witkoff y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner. “Creo que en dos o tres días estará listo”, apuntó el canciller iraní.

Enriquecimiento de uranio. En Israel, aliado de EE.UU., el ejército dijo que se encontraba “en alerta”. Israel bombardeó Irán en junio, lo que desencadenó una guerra de 12 días durante la cual Estados Unidos intervino brevemente con ataques a tres instalaciones nucleares del país.

Al comienzo de febrero EEUU e Irán han reanudado el diálogo y desde entonces ha habido dos rondas de negociaciones para intentar limar diferencias. El presidente estadounidense es partidario de prohibir que Irán enriquezca uranio. Para Teherán es una línea roja. Según Araqchi, Estados Unidos “no ha pedido cero enriquecimiento”.

“Pacífico”. Antes de los ataques de juniol, Irán enriquecía el uranio al 60%, es decir, muy por encima del límite del 3,67% permitido por el acuerdo nuclear, ahora obsoleto, concluido con las grandes potencias en 2015.

El uranio enriquecido a un nivel muy alto (90%) puede servir para fabricar una bomba atómica. Irán niega que tenga ambiciones militares e insiste en su derecho a un programa nuclear civil, especialmente para la energía.

Trump afirma que los ataques de junio permitieron “aniquilar” el programa nuclear iraní, pero se desconoce la magnitud exacta de los daños.

“De lo que estamos hablando ahora es de cómo garantizar que el programa nuclear iraní, incluido el enriquecimiento, sea pacífico y lo siga siendo para siempre”, subrayó Araqchi.