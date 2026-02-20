PIB de EE.UU. creció menos de lo esperado en el cuarto trimestre

La economía de Estados Unidos creció menos de lo esperado a finales del año pasado, arrastrada por el gasto de los consumidores y el comercio.

El producto interno bruto ajustado por inflación aumentó a una tasa anualizada de 1,4% en el cuarto trimestre, tras haber avanzado 4,4% en el periodo previo, según la estimación inicial del gobierno publicada el viernes. En conjunto, la economía se expandió un 2,2% el año pasado, de acuerdo con datos de la Oficina de Análisis Económico.

Los débiles resultados trimestrales —que se ubicaron por debajo de todas las previsiones en una encuesta de Bloomberg a economistas— se produjeron mientras el gobierno de Estados Unidos permaneció cerrado durante casi la mitad del periodo de tres meses. La Oficina de Análisis Económico señaló que el cierre restó alrededor de 1 punto porcentual al PIB.

Menos de una hora antes de que se publicaran los datos, el presidente Donald Trump publicó en redes sociales que el cierre costaría a Estados Unidos “al menos dos puntos del PIB”.

Pese a la desaceleración de fin de año, los datos coronan un año sólido para la economía de Estados Unidos, que se contrajo en el primer trimestre en medio de un repunte monumental de las importaciones previo a los aranceles, para luego cerrar 2025 con una de las tasas de crecimiento más fuertes en años. El giro se produjo después de que Donald Trump diera marcha atrás en sus gravámenes más punitivos y la Reserva Federal redujera la tasa de interés, lo que ayudó a impulsar a la bolsa a máximos históricos y permitió que los estadounidenses más acaudalados siguieran gastando.

Trump recuperó la Casa Blanca el año pasado con la promesa de inaugurar una “edad de oro” para Estados Unidos, incluido el retorno de la manufactura al país y la reducción del costo de vida. La actividad fabril apenas comenzó a repuntar tras un prolongado letargo y la tasa de inflación casi no cedió en 2025, situando la asequibilidad en el centro del debate de cara a las elecciones de medio mandato de este año.

Datos mensuales separados de la Oficina de Análisis Económico publicados el viernes mostraron que la medida preferida por los responsables de la política monetaria para evaluar la inflación subyacente —conocida como índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) subyacente— avanzó un 0,4% en diciembre, el mayor incremento en casi un año. En términos anuales, el PCE subyacente, que excluye alimentos y energía, subió un 3%, frente al 2,8% de inicio de 2025.

