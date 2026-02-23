Los nuevos aranceles de Trump ponen en duda el acuerdo comercial con Estados Unidos

El viernes 20 de febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que el presidente Donald Trump excedió su autoridad al imponer una serie de aranceles a las importaciones.

Horas más tarde, el mandatario anunció un arancel global de 10%, que el sábado pasó a ser de 15%, el cual entrará en vigor el 24 de febrero por un período de 150 días, con exenciones sectoriales, en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una facultad que no fue anulada por la Corte.

A principios de este mes, la Argentina suscribió con Estados Unidos un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI), que está siendo tratado en el parlamento argentino. En el mismo, el país norteamericano se compromete a eliminar aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos.

Ante la duda de qué es lo que ocurrirá con el acuerdo, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina sostuvo que el convenio contiene compromisos que trascienden la cuestión arancelaria y que el fallo judicial de la Corte Suprema estadounidense, en principio, no debería tener incidencia directo, aunque “entendemos que quizás amerite algún ajuste adicional”.

Según Amcham, "seguirá vigente" la eliminación de los aranceles recíprocos sobre más de 1.600 productos y el otorgamiento del trato arancelario de Nación Más Favorecida (NMF), así como la ampliación del cupo de importación de carne vacuna argentina de 80.000 toneladas.

Con respecto a los productos que no están incluidos en el acuerdo comercial y que ahora tendrán un recargo de aranceles de 15%, AmCham señaló que el recargo contempla múltiples excepciones —incluyendo energía, ciertos productos agrícolas, farmacéuticos, minerales críticos, bienes aeroespaciales y otros sectores estratégicos— “lo cual atenúa su alcance generalizado y los productos alcanzados por la section 232”.

Para la Cámara, “se trata de un escenario dinámico que requiere seguimiento cercano, especialmente mientras el acuerdo bilateral no entre plenamente en vigor y considerando la posibilidad de ajustes regulatorios adicionales por parte de la administración estadounidense”.

La mirada de los exportadores argentinos

Desde la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) sostienen que la reducción del arancel recíproco del 10% al 0% para 1.675 posiciones arancelarias “es justamente el que la Corte Suprema de EE.UU. ha declarado como ilegal, invalidando así la única concesión en materia de acceso a mercados que brindaba a nuestro país".

"El acuerdo no contenía concesiones para Argentina en aranceles Nación Más Favorecida (NMF) ni mejoras para los bienes alcanzado por los aranceles de la Sección 232 (cuota o reducción arancelaria)", añadieron.

Asimismo, la cámara recordó que "Argentina todavía no había presentado el acuerdo al Congreso para su aprobación". Por ello, tras el fallo del tribunal supremo estadounidense, el ARTI "perdería sustento legal".

