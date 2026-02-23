Cómo fue el operativo que terminó con la vida de “El Mencho”, el narco más buscado por México y EE. UU.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, murió este domingo tras un operativo encabezado por el Ejército mexicano en el municipio de Tapalpa, Jalisco, con apoyo de inteligencia del gobierno de Estados Unidos. El líder y cofundador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue capturado herido y falleció durante su traslado aéreo a Ciudad de México, según informaron autoridades mexicanas y estadounidenses.

Oseguera Cervantes, de 59 años, era considerado el narcotraficante más buscado por México y EE.UU. Durante más de una década logró evadir múltiples intentos de captura. Washington ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares, mientras que en México la cifra ascendía a 1,75 millones, la más alta de su programa vigente contra el narcotráfico.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fuerzas especiales del Ejército, con respaldo de aeronaves de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, localizaron al líder criminal en una zona serrana situada a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara.

Durante años, el capo contó con una red de protección en regiones rurales y urbanas de Jalisco que le permitió mantener movilidad y capacidad operativa. Sin embargo, el despliegue militar logró ubicarlo en Tapalpa, donde se produjo un enfrentamiento.

Las autoridades informaron que los integrantes del CJNG disponían de vehículos blindados y armamento de alto poder, incluidos lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves.

"Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México", señaló la Sedena.

Oseguera Cervantes se encontraba entre los heridos capturados y murió mientras era trasladado a la capital del país. Además, otros seis miembros del CJNG fueron asesinados. Del lado de las fuerzas federales, tres militares resultaron gravemente heridos y fueron internados en hospitales de Ciudad de México.

El operativo se desarrolló en la madrugada y desencadenó una jornada de violencia en distintos puntos del país. En al menos 20 estados se registraron bloqueos de carreteras, incendios de vehículos y ataques a comercios.

Jalisco fue la entidad más afectada, con cierres en rutas principales y en calles de Guadalajara, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno. Ante el escenario de alarma, el gobernador Pablo Lemus declaró "código rojo" y pidió a la población permanecer en sus hogares.

En aeropuertos como los de Puerto Vallarta y Guadalajara hubo cancelaciones y desvíos de vuelos, incluidos servicios procedentes de Estados Unidos y Canadá. No obstante, la Agencia Federal de Aviación Civil informó que las terminales retomaron operaciones normales la tarde del domingo.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Sheinbaum, afirmó que "en la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad" y pidió a la población mantenerse "informados y en calma".

Estados Unidos brindó apoyo al Ejército mexicano en la operación contra "El Mencho"

Luego de la operación, la Sedena indicó que el operativo contó con "información complementaria" proporcionada por el gobierno estadounidense "dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral".

Desde Estados Unidos, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el respaldo de Washington. "EE.UU. brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para ayudar con una operación (...) en la que fue eliminado Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes", escribió en X.

Además, la funcionaria afirmó: "El gobierno de Trump también elogia y agradece a los militares mexicanos por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación".

La operación del Ejército mexicano contra el narco "El Mencho" tuvo lugar este domingo a 130 kilómetros de Guadalajara.

Desde el Pentágono señalaron a la cadena CBS que hubo participación de la Fuerza de Acción Conjunta Interagencial Anticarteles, vinculada al Comando Norte. Sin embargo, un funcionario estadounidense subrayó que "esta fue una operación militar mexicana, así que el éxito es suyo".

Por su parte, la presidenta Sheinbaum reconoció al Ejército, la Guardia Nacional y al Gabinete de Seguridad, sin mencionar la colaboración estadounidense. Desde su llegada al poder en octubre de 2024, sostuvo que no permitirá intervención directa de fuerzas extranjeras, aunque sí respalda la "coordinación sin subordinación" con Washington.

En los últimos meses, el gobierno de Donald Trump había designado al CJNG como organización terrorista por tratarse de un "cartel despiadado y violento responsable del tráfico de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y otras drogas ilícitas hacia EE.UU.".

La unidad anticarteles estadounidense Joint Interagency Task Force-Counter Cartel (JITF-CC) reúne a múltiples agencias federales para recopilar información y mapear redes de narcotráfico en ambos países. Según funcionarios citados por Reuters, EE.UU. preparó un paquete detallado de objetivos en torno a Oseguera Cervantes y lo compartió con México.

El general Maurizio Calabrese, quien dirige la JITF-CC, explicó recientemente que el Ejército estadounidense aplica conocimientos utilizados contra organizaciones como Al Qaeda para rastrear carteles.

"Los carteles operan de manera diferente a Al Qaeda, con motivaciones diferentes, lo que hace que sea aún más importante para nosotros identificar redes para poder desarticularlas y desmantelarlas", declaró. También señaló que podría haber cientos de líderes y entre 200.000 y 250.000 contratistas independientes vinculados al transporte de drogas.

TV/fl