“Un impuesto al americano”, así definió un economista a los aranceles impuestos por Donald Trump a distintos países del mundo

El economista, Lionel Fernández, en contacto con Canal E, se refirió a que la reciente decisión judicial en Estados Unidos, que limita la política arancelaria impulsada por Donald Trump, volvió a poner en el centro del debate el impacto de los impuestos al comercio internacional, la inflación y la volatilidad de los mercados.

Lionel Fernández explicó que la política arancelaria de Donald Trump no es un fenómeno nuevo. “Esto ya venía de hace bastante, esta lucha de aranceles que Trump, con esa tablita ahí medio almacenero, le impuso, dio su balance comercial con cada país y le subió la diferencia de todos los déficits que tiene Estados Unidos con todos los países del mundo”, afirmó.

El detrás de los aranceles

Según desarrolló, el principal impacto de estos aranceles recae sobre el consumidor estadounidense. “Esto es un impuesto al americano, básicamente, porque está dolarizado el mundo”, señaló, y agregó que grandes cadenas como Amazon, Walmart y Costco dependen en gran medida de productos importados, especialmente desde China.

Fernández detalló cómo estas medidas encarecen el consumo interno: “Nike, que produce en Vietnam, le pones un arancel de 50% en Vietnam, le salen más caros las zapatillas al americano, que es el que consume más Nike”. En ese sentido, remarcó que las empresas no absorben el costo, sino que lo trasladan al precio final.

El fallo de la Corte Suprema contra los aranceles

El fallo de la Corte Suprema marcó un punto de inflexión. “Hubo seis en contra y tres a favor, diciendo que es anticonstitucional y que tiene que pasar por el Congreso para hacer esta emergencia económica”, explicó, y añadió que ahora se abre un escenario de reclamos judiciales por parte de las empresas afectadas.

Sin embargo, el entrevistado aclaró que las eventuales devoluciones no beneficiarán al consumidor. “No es que la plata se le va a devolver al consumidor que pagó más caro las zapatillas, que pagó más caro el yogur, que pagó más caro el arroz”, sostuvo. Sobre la misma línea, precisó: “Se le va a devolver a las compañías que le hicieron ese impuesto, a Walmart, a Costco, a Amazon, a Target”.

En cuanto al impacto sobre Argentina, comentó: “A nosotros nos sale perjudicado”. También explicó que el aumento generalizado de aranceles del 10% al 15% elimina ventajas relativas que tenía el país frente a otros exportadores.