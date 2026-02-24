Nueva York habilitó el tránsito tras el récord de nieve y confirmó el regreso a las clases para este martes

La ciudad estadounidense de Nueva York despertó este lunes bajo un manto blanco que paralizó su ritmo habitual, pero comenzó a recuperar la movilidad pasado el mediodía. El alcalde Zohran Mamdani confirmó que, tras horas de prohibición total para circular, los puentes y autopistas quedaron nuevamente habilitados para el tránsito general. Aunque la "Gran Manzana" sobrevivió al pico del temporal sin registrar víctimas fatales, el operativo de limpieza se extendió durante toda la jornada para despejar los más de 38 centímetros acumulados en Central Park.

El impacto más duro se sintió en el suministro eléctrico, con cientos de miles de hogares sumergidos en la oscuridad en toda la costa noreste. El estado de Massachusetts encabezó la lista de damnificados con más de 224.000 clientes sin servicio, especialmente en la zona de Cape Cod, donde la caída de árboles y cables complicó las reparaciones. En Nueva Jersey y Delaware, las cuadrillas trabajaron a contrarreloj para restablecer la energía a otros 200.000 usuarios afectados por ráfagas que superaron los 130 km/h.

El caos aéreo en Estados Unidos se mantuvo, a pesar de que la visibilidad mejoró durante la tarde. Los aeropuertos John F. Kennedy, LaGuardia y Newark reportaron más de 3.000 cancelaciones, dejando a miles de pasajeros varados en las terminales. Aunque la tormenta se desplazó hacia el norte, la logística de las aerolíneas quedó tan golpeada que las demoras se van a arrastrar hasta mediados de la semana, mientras el servicio de trenes Amtrak entre Nueva York y Boston permaneció suspendido hasta entrada la tarde del lunes.

En cuanto al transporte terrestre, el sistema ferroviario de Long Island (LIRR) anunció que retomará sus operaciones parciales recién a las 4 del martes en seis de sus ramales principales. El subte neoyorquino se mantuvo activo, pero limitado, funcionando con frecuencias entrecortadas y con el ramal de los Rockaways todavía fuera de servicio por acumulación de hielo. Por su parte, la red Metro-North aplicó un esquema de emergencia para garantizar un mínimo de conectividad a los trabajadores que necesitaron desplazarse.

El ámbito educativo y cultural también sufrió el impacto del frío extremo. Si bien el lunes se declaró un "día de nieve" tradicional sin clases virtuales ni presenciales, el municipio aseguró que los establecimientos públicos retomarán la actividad normal este martes. En contraste, el circuito de Broadway canceló todas sus funciones del lunes debido a que la ventisca dificultó el acceso del público y del personal a los teatros del centro de Manhattan.

El fenómeno dejó registros históricos, como los 83 centímetros de nieve que cayeron en Providence, Rhode Island, marcando un nuevo récord para esa ciudad. Los meteorólogos advirtieron que, lejos de ser el final, un nuevo frente frío cruzará la región entre martes y miércoles, trayendo más precipitaciones. Se espera que una segunda oleada de tormentas llegue el jueves, lo que podría complicar aún más las tareas de remoción en los sectores que aún no recuperaron la normalidad eléctrica.

Operativo de limpieza y respuesta civil

Para acelerar el despeje de las veredas y bocas de incendio, el municipio de Nueva York ofreció un incentivo salarial de 30 dólares por hora para trabajadores temporales de limpieza. Esta medida buscó reforzar a los 2.600 empleados que ya cumplieron turnos de 12 horas intentando sacar la nieve. La gobernadora Kathy Hochul destacó “el comportamiento ciudadano”, señalando que el acatamiento a la prohibición de viajar evitó accidentes graves en las autopistas que suelen colapsar en estos eventos.

Un dato que sorprendió a los habitantes de Massachusetts fue el reporte de "thundersnow", una tormenta eléctrica en plena nevada que iluminó el cielo de color rosa brillante durante la madrugada. Ante la pesadez de la nieve acumulada, el Servicio Meteorológico insistió en las recomendaciones de seguridad para aquellos que tuvieron que sacar la nieve de sus entradas. Las autoridades pidieron evitar el esfuerzo físico excesivo para prevenir problemas cardíacos vinculados al manejo de nieve húmeda, que en zonas de Long Island superó los 60 centímetros de espesor.

Mientras Nueva York levantó sus restricciones al mediodía, otros estados como Rhode Island y Connecticut mantuvieron activos sus estados de emergencia y las prohibiciones de viajes no esenciales. En Nueva Jersey, la gobernadora Mikie Sherrill extendió las limitaciones tras verificar las “condiciones de visibilidad nula” que hubo en diversas rutas.

