Miami bajo cero: una ola de frío histórica sacude al sur de EE.UU., deja nieve en Florida y revive la “lluvia de iguanas”

Florida atraviesa horas inéditas. Una intensa ola de frío sorprendió al sur de Estados Unidos y transformó el paisaje habitual del “Estado del Sol”: temperaturas cercanas a los 0 °C en Miami, nieve en varias ciudades y escenas que parecen sacadas de otro hemisferio. Residentes y turistas caminaron por las calles abrigados de pies a cabeza, mientras el termómetro marcaba registros que no se veían desde hace más de una década.

El fenómeno está vinculado a un ciclón costero de rápida intensificación, que provocó fuertes vientos, nevadas y condiciones de ventisca en estados del sudeste como Carolina del Norte y del Sur, Georgia y Virginia, y cuyos efectos se extendieron hasta Florida, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS).

Récords de frío y vuelos afectados en Miami

El domingo, Miami registró 1,6 °C, la temperatura más baja desde 2010. Pero el dato más llamativo fue la sensación térmica, que en algunos momentos cayó por debajo de cero: en el aeropuerto internacional se reportaron valores cercanos a -1 °C durante la mañana.

El impacto del frío extremo se sintió también en la logística aérea, con demoras y cancelaciones de vuelos, y hasta en el calendario espacial: las bajas temperaturas obligaron a modificar actividades vinculadas al lanzamiento de la misión Artemis II.

Todo ocurre apenas una semana después de otra ola polar que azotó al noreste del país, dejó a Nueva York bajo la nieve y provocó más de un centenar de muertes, un contexto que refuerza la alarma por la intensidad y frecuencia de estos eventos extremos.

Entre las postales más insólitas reapareció un viejo conocido del invierno floridano: las iguanas congeladas. Con el descenso abrupto de la temperatura, estos reptiles —especie invasora en el estado— quedan inmóviles por el frío y caen de los árboles o permanecen rígidos en calles y jardines.

La escena, viral en redes sociales, reavivó el debate ambiental. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) activó un operativo especial y pidió a la población que, si encuentra iguanas afectadas, las traslade a puntos designados para su evaluación. En algunos casos, las autoridades evalúan su recuperación; en otros, el sacrificio controlado. Conservacionistas advierten sobre el impacto ecológico y reclaman mayor concientización, mientras algunos usuarios en redes ya hablan de una “reina de las iguanas”, símbolo inesperado de esta ola polar.

Nieve en Tampa Bay y copos en Naples

Aunque Miami esquivó la nevada, otras zonas del estado no corrieron la misma suerte. Tampa Bay reportó caída de nieve en áreas costeras del centro-oeste y suroeste de Florida, y Naples, en el condado de Collier, también registró copos blancos, una rareza absoluta para la región.

Durante la madrugada del lunes, localidades como Palmdale, en Glades County, alcanzaron -2 °C, mientras que gran parte del área metropolitana se mantuvo cerca del punto de congelación.

Se expande la megatormenta de nieve y hielo en gran parte de Estados Unidos, con pronóstico “catastrófico”

Las autoridades emitieron una advertencia por frío extremo para varios condados del centro y norte de Florida, con temperaturas previstas entre -5 y 0 °C. Recomendaron limitar las salidas, proteger a las mascotas, usar ropa de abrigo adecuada y extremar cuidados con calefactores.

Según el pronóstico, el frío persistirá al menos hasta el martes. Luego se espera un leve repunte térmico, pero la tregua sería breve: otro frente polar llegaría el jueves, con nuevas condiciones de frío intenso.

LB / EM

