lunes 02 de febrero de 2026
INTERNACIONAL
Ola polar en el sur de EE.UU.

Miami bajo cero: una ola de frío histórica sacude al sur de EE.UU., deja nieve en Florida y revive la “lluvia de iguanas”

Sensaciones térmicas bajo cero, vuelos cancelados y un fenómeno inusual que alarma a conservacionistas marcan un fin de semana atípico en el estado más cálido de Estados Unidos.

Miami Condos Lure Rich Mexicans Who Want To Park Cash Overseas
Miami Condos Lure Rich Mexicans Who Want To Park Cash Overseas | Bloomberg

Florida atraviesa horas inéditas. Una intensa ola de frío sorprendió al sur de Estados Unidos y transformó el paisaje habitual del “Estado del Sol”: temperaturas cercanas a los 0 °C en Miami, nieve en varias ciudades y escenas que parecen sacadas de otro hemisferio. Residentes y turistas caminaron por las calles abrigados de pies a cabeza, mientras el termómetro marcaba registros que no se veían desde hace más de una década.

El fenómeno está vinculado a un ciclón costero de rápida intensificación, que provocó fuertes vientos, nevadas y condiciones de ventisca en estados del sudeste como Carolina del Norte y del Sur, Georgia y Virginia, y cuyos efectos se extendieron hasta Florida, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS).

Récords de frío y vuelos afectados en Miami

El domingo, Miami registró 1,6 °C, la temperatura más baja desde 2010. Pero el dato más llamativo fue la sensación térmica, que en algunos momentos cayó por debajo de cero: en el aeropuerto internacional se reportaron valores cercanos a -1 °C durante la mañana.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

El impacto del frío extremo se sintió también en la logística aérea, con demoras y cancelaciones de vuelos, y hasta en el calendario espacial: las bajas temperaturas obligaron a modificar actividades vinculadas al lanzamiento de la misión Artemis II.

Todo ocurre apenas una semana después de otra ola polar que azotó al noreste del país, dejó a Nueva York bajo la nieve y provocó más de un centenar de muertes, un contexto que refuerza la alarma por la intensidad y frecuencia de estos eventos extremos.

Galería de fotos: las impactantes imágenes de la tormenta invernal en Estados Unidos

Entre las postales más insólitas reapareció un viejo conocido del invierno floridano: las iguanas congeladas. Con el descenso abrupto de la temperatura, estos reptiles —especie invasora en el estado— quedan inmóviles por el frío y caen de los árboles o permanecen rígidos en calles y jardines.

La escena, viral en redes sociales, reavivó el debate ambiental. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) activó un operativo especial y pidió a la población que, si encuentra iguanas afectadas, las traslade a puntos designados para su evaluación. En algunos casos, las autoridades evalúan su recuperación; en otros, el sacrificio controlado. Conservacionistas advierten sobre el impacto ecológico y reclaman mayor concientización, mientras algunos usuarios en redes ya hablan de una “reina de las iguanas”, símbolo inesperado de esta ola polar.

Nieve en Tampa Bay y copos en Naples

Aunque Miami esquivó la nevada, otras zonas del estado no corrieron la misma suerte. Tampa Bay reportó caída de nieve en áreas costeras del centro-oeste y suroeste de Florida, y Naples, en el condado de Collier, también registró copos blancos, una rareza absoluta para la región.

Durante la madrugada del lunes, localidades como Palmdale, en Glades County, alcanzaron -2 °C, mientras que gran parte del área metropolitana se mantuvo cerca del punto de congelación.

Se expande la megatormenta de nieve y hielo en gran parte de Estados Unidos, con pronóstico “catastrófico”

Las autoridades emitieron una advertencia por frío extremo para varios condados del centro y norte de Florida, con temperaturas previstas entre -5 y 0 °C. Recomendaron limitar las salidas, proteger a las mascotas, usar ropa de abrigo adecuada y extremar cuidados con calefactores.

Según el pronóstico, el frío persistirá al menos hasta el martes. Luego se espera un leve repunte térmico, pero la tregua sería breve: otro frente polar llegaría el jueves, con nuevas condiciones de frío intenso.

LB / EM

También te puede interesar
En esta Nota