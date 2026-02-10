Broadway llegó a Buenos Aires de la mano de Fer Dente y Company

Los musicales de Broadway siguen alimentado la cartelera porteña y este año, abriendo un nutrido calendario 2026 del género, Company picó en punta. La obra de Stephen Sondheim que llegó al Teatro el Nacional (Av. Corrientes 960, CABA) semanas atrás, tiene una puesta ambiciosa y se podrá ver por pocas semanas. Protagonizada y dirigida por Fernando Dente, se vale de un elenco de verdaderos talentos y de la orquesta en vivo dirigida por Damián Mahler para intentar cautivar a la audiencia con una temática distinta en una propuesta en dos actos, bien al estilo de la plaza teatral de Nueva York..

Estrenada originalmente en 1970, habrá causado revuelo en su momento por el cuestionamiento que hace a las relaciones amorosas enmascarado en un grupo de parejas que tienen un amigo soltero, Bobby, al que quieren ver casado. El disfruta de la libertad y de su vida mientras comparte tiempo con estos matrimonios (o que están a punto de serlo) pero empieza a sentir que le llegó la edad de sentar cabeza.

En una versión actualizada y aporteñada del texto original de George Furth, cuya traducción estuvo a cargo de Marcelo Kotliar, Bobby va pasando el tiempo entre los romances con tres chicas y las reveladoras visitas a las cuatro parejas que lo rodean, convirtiéndose además en testigo de los problemas que cada dupla presenta en la intimidad y que no se detectan a simple vista. Después de todo, son humanos.

Un elenco soberbio

Para armar esta pieza de relojería, ajustada con precisión de cirujano, Dente contó con un elenco en el que se encuentran algunos de los mejores intérpretes del musical argentino: desde Alejandra Radano, que una vez más vuelve a sorprender; a una maravillosa Vanesa Butera, que se destaca dentro el consistente grupo. Pero además están Diego Jaraz, Laura Silva, Hernán Kuttel, Felipe Forastiere, Andrea Mango, Sebastián Holz, Denisse Cotton, Sacha Bercovich, Paz Gutiérrez, Martina Loyato y la voz prodigiosa de Mariel Percossi. También tiene a Lali Vidal y Uri Bruk haciendo su aporte y conformando una verdadera compañía en escena. Porque cada intérprete encuentra su momento de lucimiento.Y sin dudas el mejor cuadro es coral, al regreso del intervalo, multitudinario y dinámico que arranca aplausos del espectador.

Ellos forman el marco visual y vocal para que el protagonista absoluto de la obra se luzca y aproveche cada uno de los momentos individuales para destacarse, usar su simpatía y dotes interpretativas para confirmar que es una de las grandes figuras del musical argentino, tanto sobre el escenario como dirigiendo.

Sin dudas esta pieza de relojería se complementa con dos rubros fundamentales: la orquesta en vivo y la puesta escénica. La primera, a cargo de Damián Mahler como director musical, está integrada por Jonathan Bisulca, Pablo Fenoglio, Octavio Bianchi Godoy, Paula Pomeraniec, Daniel Lifschitz, Víctor Skorupski y Pablo Martín Pupillo.

Lo segundo se apoya en una sencilla pero efectiva escenografía diseñada por Gonzalo Córdoba y el vestuario de Gustavo Alderete para La Polilla, que se complementa con el diseño de make up de Guillermina Fernández y de los peinados de Miguel Angel González y Claudia Zucchi para Mb Salón. La dirección coreográfica es de Vanesa García Millán, la vocal de Eugenia Gil Rodríguez, la de actores de Laura Oliva, el diseño de sonido de Gastón Briski y el de luces de David Seldes. La producción general de Club Media completa el dream team de esta propuesta.

Las funciones durante febrero y marzo, los jueves y viernes a las 20.30, y sábados y domingos a las 20. Encontrá acá más info sobre las entradas.