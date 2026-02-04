El color de la memoria: Patricia Renó y el tributo a una amistad que resiste al tiempo

Hay historias que no pueden quedarse encerradas en el cuerpo. Para Patricia Renó, escribir Nuestro Prisma fue mucho más que un ejercicio literario, fue un acto de justicia poética y un tributo necesario a dos amigas de su infancia. Tras una primera etapa que conmovió a la audiencia, la obra inicia su segunda temporada el sábado 21 de febrero en el Teatro Tercer Acto (Av. de Mayo 1158, CABA), bajo la dirección de Rubén Hernández Miranda.

La pieza propone un viaje temporal que comienza con tres preadolescentes unidas por un pacto de amistad eterna. Sin embargo, la historia argentina de los años '70 se interpuso en esa promesa: una de ellas desapareció a los 19 años y otra debió enfrentar décadas de violencia intrafamiliar. Cincuenta años después, el reestreno de este encuentro entre sobrevivientes trae a la luz secretos que el silencio no pudo borrar.

A pesar de estar situada en un contexto histórico doloroso, Renó aclara que su intención no fue hacer una obra sobre la dictadura en términos académicos. "Soy una cuentahistorias y lo que quería era homenajear la vida de estas dos personas. Mi necesidad era dar testimonio, porque creo que con los testimonios se construye la memoria colectiva", explica la autora en una entrevista exclusiva.

La obra se gestó durante la pandemia, en un contexto de incertidumbre que le recordó a aquellos "años de plomo" donde tampoco se sabía quién estaría al día siguiente. Lo que comenzó como un relato en un taller de narrativa, creció bajo la guía de maestros como Mariano Tenconi Blanco y Nacho Bartolone, hasta convertirse en un texto dramático que hoy encarnan las actrices Agostina Cardozo, Sandra García, Nina Gianuzzi, Guadalupe Mesples y Elena Ventura.

La mirada a través del prisma

El título de la obra hace referencia a la multiplicidad de formas e imágenes que se generan según cómo se acomoda la mirada. "El prisma es la variedad de colores y de formas según cómo estás puesto", señala Patricia. Esa versatilidad se refleja en la puesta en escena, donde tres actrices jóvenes interpretan a las amigas en su adolescencia y juventud, mientras que otras dos adultas llevan el peso de la madurez y el reencuentro. Sobre el trabajo del director la autora no ahorra elogios. Lo define como un "director mágico" que supo cuidar el texto con una sensibilidad extrema. "La cuidó como si la hubiera escrito su propia madre. Logró que las actrices se sintieran interpeladas, como si hubiera que hacerlo, como un imperativo ético", afirma. Aquí la entrevista completa:

Para Patricia, el éxito de la obra no reside sólo en los aplausos sino en lo que ocurre cuando se encienden las luces de la sala teatral. La reacción del público ha sido, en sus palabras, maravillosa: "Cuando termina la obra, la gente se queda en silencio y luego te empiezan a contar sus propias historias. Siempre hay un punto donde se sienten identificados". En esta segunda temporada, el deseo de la autora es que la voz de su amiga Olga -a quien dedica la obra- siga resonando con fuerza. "Es una necesidad de hablar fuerte. Quizás, entre el público, encontremos a alguien que también la haya visto en alguna parte", concluye con la esperanza de quien sabe que, mientras haya relato, no hay olvido.

Las funciones serán los sábados a las 20:30, desde el 21 de febrero. Encontrá acá más info sobre las entradas.