Emilia Mazer y el caos de los 50: "Vivimos en un mundo en el que las búsqueda románticas se hacen por catálogo"

¿Qué pasa cuando una mujer de más de 50 años decide volver al mercado de las citas después de una separación? La respuesta, según Emilia Mazer, es un cóctel de adrenalina, confusión tecnológica y un apoyo incondicional que sólo se encuentra en el grupo de WhatsApp de las amigas de toda la vida. El próximo sábado 21 de febrero, la actriz subirá al escenario del Chacarerean Teatre (Nicaragua 5565, CABA) para dar vida a Mara, una mujer que, mientras se prepara para su primera cita vía aplicación, expone sus miedos más profundos ante su tribunal de confianza. El unipersonal se llama Las de Siempre, un chat de amigas.

La idea de la obra nació de un momento de iluminación: Mazer cuenta en una entrevista exclusiva que la idea le "bajó" mientras estaba en Carlos Paz y no dudó en llamar a Lorca para que le diera forma al guion. "Sentí que necesitaba a alguien más joven que yo, con un humor que le metiera gag tras gag para hablar de un mundo que me interesaba: los vínculos en tiempos de lejanía emocional y catálogos de gente", explica la actriz. Tras un proceso de colaboración que incluyó a Ale Bavera, el proyecto se concretó bajo la dirección de la propia Lorca.

A pesar de ser un unipersonal, Emilia asegura que no se siente sola en escena. "Si hiciera esto sola, sería un acto de omnipotencia que no estoy en condiciones de tener", confiesa. El equipo se completa con una apuesta técnica y creativa que rodea a la protagonista de voces familiares y queridas. Aquí la entrevista completa:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite



Uno de los puntos más altos de la obra es la construcción del "entorno" de Mara. Mientras la protagonista transita por cinco personajes diferentes, el bache del cambio de vestuario se llena con las voces reales de figuras como Iliana Calabró, Katia Alemann, Mirta Wons, Dalma Maradona, Sabrina Carballo y Laura Oliva. Ellas son las "amigas" del chat, quienes a través de audios hilarantes opinan sobre qué ropa debería ponerse, quién debe pagar la cuenta o relatan sus propias frustraciones con el "machismo mágico" de sus ex.

"Es una idea linda de Vero Lorca porque la gente no se aburre; se están riendo con ellas mientras yo paso de un personaje a otro", señala Mazer. Esta red de voces no sólo estructura la obra, sino que refuerza la idea de que, pasados los 45, todas las mujeres atraviesan dilemas similares, sin importar si están casadas, divorciadas o si eligieron no tener hijos.

La obra toca una fibra sensible sobre la identidad de una generación que quedó a mitad de camino entre las tradiciones de sus madres y la vertiginosidad de Tinder. Mazer reflexiona sobre ese "cacao mental" de pasar del boliche a una aplicación y de la radio a YouTube en el teléfono. "Me siento adolescente y al mismo tiempo soy grande", dice uno de sus personajes, una frase con la que la actriz se siente plenamente identificada.

"Después de los 45 todas tenemos la misma edad", bromea Emilia, señalando que su generación salió al mercado laboral con una exigencia enorme, muchas veces postergando deseos personales por deberes sociales. Las de Siempre es, en última instancia, una celebración de la resiliencia femenina y un recordatorio de que, a pesar de los algoritmos y la frialdad de las pantallas, el contacto humano y el abrazo de las amigas siguen siendo la mejor trinchera para resistir el paso del tiempo.

La función será el sábado 21 de febrero a las 20. Encontrá acá más info sobre las entradas.