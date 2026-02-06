4 conciertos 4 para un verano al rojo vivo

Marky Ramone

El legendario baterista brindará un único concierto inolvidable en Buenos Aires, el martes 10 de febrero en el Auditorio Sur (Av. Meeks 1080, Temperley). Allí estará presentando las canciones de su último álbum Marky Ramone’s Blitzkrieg junto a los temas clásicos de la icónica banda de New York, homenajeando en vivo el legado de Ramones.

El disco incluye cinco canciones que son versiones de los años '60 al mejor estilo Ramone, que se repiten en ambos lados del vinilo. LA banda que lo acompañará está integrada por Iñaki “Pela” Urbizu, Marcelo Gallo y Martín Sauan. Encontrá acá más info sobre las entradas.

The Adicts

Uno de los íconos británicos del punk, anunció su vuelta al país en el marco de su Adiós Amigos Tour. La banda liderada carismático Keith "Monkey" Warren se despiedo de los escenarios luego de 50 años de trayectoria, dejando una huella indeleble gracias a canciones como Joker in the Park, Steamroller o Viva la Revolution. La cita será el viernes 20 de marzo, a las 19, en The Roxy Live (Niceto Vega 5542, CABA).

Formados en Ipswich, Inglaterra, a mediados de los años '7', The Adicts se consolidaron gracias a su estilo irreverente, sus letras cargadas de ironía y su puesta en escena teatral. Con Monkey, su carismático vocalista, al frente, el grupo rompió esquemas dentro del género, convirtiéndose en pioneros de una estética circense y provocadora que aún hoy es referente en la cultura alternativa. Transformaron la manera de entender el punk: no solo como rebeldía política y social, sino también como espectáculo, performance y juego escénico. Sus shows, llenos de confeti, trajes llamativos y una energía inagotable, marcaron un estilo que trascendió fronteras. Encontrá acá más info sobre las entradas.

La Pepa Brizuela

A poco tiempo de su esperado regreso a Buenos Aires, que se producirá el jueves 12 de marzo en el Teatro Opera (Av. Corrientes 860, CABA). Allí presentará La voz sigue viva, un concierto que combina pasado y presente: los clásicos que marcaron generaciones junto a nuevas canciones que delinean su identidad como solista. Este show también será la oportunidad para presentar en vivo su reciente EP, un trabajo que reúne colaboraciones con referentes del género como DesaKta2, La Banda de Carlitos, Dale Q’ Va y Banda XXI, consolidando una búsqueda sonora que combina tradición y actualidad. A su vez, anticipará el nuevo material en el que el artista ya se encuentra trabajando, dando pistas de lo que vendrá en su próxima etapa creativa. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Bad Religion

La banda californiana de hardcore punk anuncia su regreso al país. El show está previsto para el miércoles 22 de abril en el Microestadio Malvinas Argentinas (Gutenberg 350, CABA), con Shaila y Eterna Inocencia como bandas invitadas. El grupo liderado por Greg Graffin cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria, Bad Religion es una de las bandas con mayor influencia en la escena punk internacional. Pioneros del naciente hardcore melódico sus letras suelen ser reflexivas en torno a sentimientos personales, ideologías de vida y responsabilidad social.

Discos como Suffer (1988), No Control (1989), Recipe for Hate (1993), Stranger Than Fiction (1994) y The Process of Belief (2002), con canciones como American Jesus, Do What You Want o Sorrow, se convirtieron en íconos del género. Encontrá acá más info sobre las entradas.