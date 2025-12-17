Cayó la primera gran nevada de la temporada en Nueva York y se convirtió en un paraíso invernal

La ciudad de Nueva York despertó el último domingo 14 de diciembre teñida de blanco y se transformó en un paraíso invernal a sólo diez días de la Nochebuena y significó la primera gran nevada de la temporada, que también se hizo sentir en las ciudades de Boston y Filadelfia, en los Estados Unidos. La tormenta que avanzó sobre la localidad más poblada del país dejó paisajes icónicos, como el Central Park cubierto de blanco y atracciones bajo la nieve.

Según los datos recabados por la Agencia EFE, el Departamento de Sanidad de Nueva York se encuentra esparciendo salmuera en el asfalto y las autoridades se encuentran trabajando para asegurar una correcta circulación desde el pasado viernes.

La “Gran Manzana” amaneció bajo un manto blanco uniforme, en algunos puntos de las afueras y en Nueva Jersey, se han registrado nevadas mayores.

La nieve comenzó a caer a última hora del sábado y continuó el domingo por la mañana con una acumulación de hasta 2,6 pulgadas (casi 7 centímetros) en algunos puntos de la ciudad.

De acuerdo al informe oficial del National Weather Service (NWS) , la primera nevada del 2025 afectó a la ciudad de Nueva York, zonas suburbanas y sectores de Long Island. En Staten Island, Queens y Brooklyn, además de amplias zonas de Long Island, los registros fueron más altos.

“A partir del martes, el panorama empezará a modificarse lentamente, lo que permitirá una subida progresiva de las marcas”, señaló el NWS.

El Central Park de Nueva York, teñido de blanco

En tanto que, mañana miércoles, las máximas volverán a ubicarse cerca de lo normal para esta época del año, con registros en torno a los 6°C a 7°C. Las previsiones meteorológicas no esperan precipitaciones asociadas a ese sistema.

Según consignó la agencia EFE, la cantidad de nieve no se consideró extraordinaria en términos históricos o de impacto acumulado, aunque la continuidad de temperaturas bajas representa riesgos asociados, tanto para el tránsito vehicular como para la movilidad peatonal.

En este contexto, el Departamento de Sanidad de Nueva York intensificó los trabajos de mantenimiento vial, habiendo desplegado equipos desde el viernes para esparcir salmuera en las principales vías de la ciudad.

