La primera dama estadounidense, Melania Trump, presentó las decoraciones navideñas de la Casa Blanca para 2025 en Washington, en un acto realizado este lunes, donde reveló más de 50 árboles, 2800 estrellas doradas y un concepto basado en “El hogar es donde está el corazón”, palabras clave que definieron la propuesta festiva realizada en medio de la mega demolición del Ala Este. El evento marcó el regreso pleno de Melania a su rol ceremonial en la residencia oficial durante el segundo mandato del republicano Donald Trump.

Según informó la Oficina de la Primera Dama, la curaduría de este año buscó un enfoque más tradicional, aunque atravesado por gestos personales e iniciativas que Melania impulsó desde su primera etapa en la Casa Blanca. La exmodelo, de 55 años, trabajó junto a su estilista personal Hervé Pierre en la definición del concepto, que incluyó homenajes a familias militares, decoraciones simbólicas y espacios vinculados a la juventud.

Melania explicó que su inspiración surgió de la vida familiar y de su experiencia como primera dama en un contexto de “constante movimiento”. Su hijo, Barron Trump, se mudó nuevamente a la Casa Blanca mientras cursa estudios en el campus de la Universidad de Nueva York en Washington DC, una situación que, según dijo, reforzó el sentido íntimo del proyecto navideño.

“El movimiento constante me ha enseñado que el hogar no es simplemente un espacio físico; es más bien la calidez y la comodidad que llevo dentro, independientemente de mi entorno”, expresó Melania. Y añadió: “Esta Navidad, celebremos el amor que llevamos dentro y compartámoslo con el mundo que nos rodea. Al fin y al cabo, dondequiera que estemos, podemos crear un hogar lleno de gracia, resplandor e infinitas posibilidades”.

La presentación coincidió con una Casa Blanca atravesada por obras estructurales, ya que el Ala Este está siendo demolida para dar paso al nuevo salón de baile presidencial, un proyecto valuado en 300 millones de dólares y financiado de manera privada por donantes cercanos al entorno de Trump.

La decoración navideña para la Casa Blanca: cómo lucen los salones principales

La propuesta de este 2025 mostró una estética más clásica que las recordadas puestas de años anteriores, cuando Melania se volvió viral por los pasillos de ramas blancas en 2017 o los árboles rojos cónicos de 2018. Este año, optó por un enfoque más moderado, aunque no por eso menos elaborado.

El punto central fue la presencia de 51 árboles navideños, 75 coronas, más de 200 metros de guirnaldas, 2000 tiras de luces y 2800 estrellas doradas distribuidas por toda la residencia. La Oficina de la Primera Dama explicó que la selección buscó “resaltar los valores que han acompañado a la nación desde su nacimiento”.

En la Sala Azul, uno de los espacios más emblemáticos, se instaló el árbol principal, un abeto Concolor de más de 5,5 metros traído desde una granja familiar de Sidney, Michigan. El árbol fue adornado con las estrellas doradas que homenajean a las Familias Estrella Dorada, es decir, aquellas que perdieron a un ser querido durante el servicio militar.

Según informó la Casa Blanca, los adornos fueron un “tributo a la resiliencia, la valentía y el sacrificio de nuestro personal militar y sus familias”. También se incorporaron ornamentos que representan al ave y la flor oficiales de cada territorio de Estados Unidos.

El Salón Este se centró en el aniversario número 250 de la Declaración de Independencia, que se celebrará en 2026. Allí predominó una decoración patriótica en rojo, blanco y azul, junto con un collar de adornos personalizado que incluye la frase “America 250”.

En el Salón Rojo, el foco estuvo puesto en la iniciativa Be Best, especialmente en su rama orientada a jóvenes del sistema de acogida. El espacio fue transformado con mariposas azules, que aparecieron en el árbol, la repisa, las coronas y la guirnalda. “La llamativa combinación de colores junto con el significado simbólico de transformación y renovación de las mariposas capturan la esencia de la Navidad”, indicó el comunicado oficial.

Como parte del mismo homenaje, se colocaron adornos con el logo Be Best, además de 10.000 mariposas elaboradas por voluntarios que escribieron a mano la frase del programa.

Juegos familiares, nuevas obras y la renovación del Ala Este

En la Sala Verde, Melania apostó por un concepto inspirado en las noches de juegos familiares. Allí se exhibieron dos retratos de Donald Trump y George Washington, compuestos por más de 6000 piezas de Legos cada uno, junto con un árbol decorado con fichas de dominó y torres cubiertas de nieve hechas con el mismo material. Según la Casa Blanca, la idea era ofrecer a las familias “la oportunidad de ser desafiadas, divertirse y usar la imaginación juntas”.

Uno de los clásicos de cada Navidad también estuvo presente. Se trata de la Casa Blanca hecha de pan de jengibre, que es considerada por la Oficina de la Primera Dama como “un triunfo culinario artístico”. Este año se utilizaron 54 kilos de pan de jengibre para reproducir el pórtico sur de la residencia. La pieza incluye un recorte que permite ver la réplica de la Sala Oval Amarilla y se exhibe en el Comedor de Estado.

El Gran Vestíbulo mantuvo parte del pesebre histórico, mientras que el resto continúa en restauración. La presentación navideña convivió con las obras en el Ala Este, cuya demolición fue defendida por Donald Trump pese a las críticas por el gasto excesivo. Según argumentó, el espacio “era un espectáculo triste y desolado” y señaló que la ampliación permitirá construir “uno de los mejores salones de baile del mundo”.