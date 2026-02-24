El consultor internacional Gustavo Ferrari Wolfenson afirmó que las autoridades mexicanas temían que si el narcotraficante Nemesio "El Mencho" Oseguera era llevado a una corte de Estados Unidos, "empezara a hablar y confesar" la relación entre el grupo delictivo y las fuerzas institucionales del país. "La pregunta que sigue estando latente es si la intención era capturarlo o era matarlo", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Gustavo Ferrari Wolfenson es un consultor internacional y analista político especializado en el fortalecimiento institucional de gobiernos y el diseño de políticas públicas. Aunque nació en Argentina, reside en México desde hace décadas. Es doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. También posee licenciaturas en Administración en UNAM y en Ciencias Políticas en la Universidad de Brasilia. Se desempeña como profesor en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard y en temas de gobernabilidad en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

El domingo el Ejército de México asesinó al narcotraficante "El Mencho". ¿Cómo continúa la situación?

Desgraciadamente, nos estamos encontrando tan frecuentemente por el mismo problema. Sería una continuación de charlas que hemos tenido en los últimos meses sobre un tema que de a poco lo íbamos analizando y pareciera que este domingo explotó o implotó. Tendríamos que ver, a partir de ahora, qué es lo que sigue.

¿Cuál es la diferencia entre esa implosión o explosión, y qué significa lo que pasó el domingo en proyección hacia el futuro?

Hay varios factores. Evidentemente, el Cartel Jalisco Nueva Generación se había convertido en la célula más importante, tanto a nivel nacional como a nivel de negocios internacionales que estaba operando en México, teniendo la figura de Nemesio "El Mencho" Oseguera, su líder principal, en una situación donde se mezclaba, por un lado, la virulencia del actuar del cártel, prácticamente en la figura de Nemesio. Él era el líder, no tenía la posibilidad de sustitutos.

Y por otro lado, la reafirmación de la operatividad de un estado paralelo dentro del modelo institucional que tiene México. El cártel y los grupos delictivos están operando en 27 de las 32 provincias que tiene el país. De los 2.200 municipios que tiene México, voy a quitar la provincia de Oaxaca, que por un problema antropológico y étnico cuenta con 500 municipios. Podríamos decir que el crimen organizado está operando en 1.700 municipios del país.

Lo que estamos viendo es, por un lado, en ciertos lugares la presencia muy fuerte de estos grupos delictivos, donde en muchos de esos 1.700 municipios ellos eligen el intendente, el jefe de Policía, el tesorero y el director de Obras Públicas. Tienen el control de toda la operatividad municipal. Ya el negocio no necesariamente es el cultivo de drogas, hay negocios ilícitos y lícitos. Entre ellos, por ejemplo, el negocio mundial de lo que ellos llaman el aguacate, para nosotros la palta, y de los limones o limas chiquititas. Ese es un mercado mundial controlado por ellos. Cuando nosotros vamos al supermercado y vemos en la Argentina que una palta cuesta 2.000 pesos y, por ejemplo, en México cuesta aproximadamente, uno o dos dólares cada palta, y la comparamos con el precio que le pagan al productor, estamos viendo que es un negocio que totalmente lo dominan.

Por el otro lado, hay una política que venía realizando México desde el gobierno del presidente (Andrés Manuel) López Obrador, donde él señala, en una suerte que la llama intento de reconciliación nacional, evitar combatirlos, sino combatir en profundidad las causas que generan este problema de la constitución de los grupos delictivos. Se podría decir que era una etapa de reconciliación y, por otro lado, para muchos analistas era una etapa de protección frente a ciertos acuerdos que había hecho el crimen organizado con López Obrador para mantener en paz su sexenio.

Esa situación es trasladada a la presidenta, la cual le genera ciertos márgenes de ingobernabilidad porque, evidentemente, el sucesor acepta las condiciones que le deja su antecesor y padrino durante el primer año y medio y después trata de marcar su propia línea. Me refiero a la tradición política de un país que estuvo gobernado 75 años por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Esa fue la historia del sistema mexicano durante 75 años, que Morena, surgido de las filas del mayor conservadorismo PRIista, está intentando mantener.

Evidentemente tenemos también del lado del norte a un señor presidente Donald Trump, que con sus aspectos su combatibilidad a todos los problemas estorban y generan inconvenientes. Y en un año de negociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, el primer punto en la negociación para la continuidad del tratado fue la necesidad de eliminar todos los grupos delictivos que se encuentran en el país. "No podemos negociar con un narcoestado", dijeron.

Y le fueron, en mayor o menor grado, tirando y aflojando con la presidenta (Claudia) Sheinbaum, por momentos con cierta agresividad en tema arancelario sino aceptaban las reglas. En ese estira y afloja, hace aproximadamente dos meses, el Senado del Congreso de México aceptó la colaboración y capacitación, entre comillas, de una acción conjunta del Ejército americano en México. Estoy hablando fundamentalmente de la colaboración y capacitación.

Evidentemente, fueron al objetivo. El día domingo, realmente el país se incendió en represalia. Pareciera que, sin haberlo escrito abiertamente, "El Mencho" dejó un testamento, porque a las pocas horas se produjeron escenarios de violencia, atentados, quema de incendios, bombas molotov en tiendas importantes, inclusive en hipermercados alrededor de todo el país. Inclusive, estoy hablando del lugar donde me ubico, una isla como es Cozumel, un lugar turístico prácticamente histórico, de puertas y ventanas abiertas, donde hubo dos sucesos violentos. Se quemaron uno de los pocos grandes supermercados que hay acá y algunas tiendas de conveniencia de las estaciones de servicio de nuestro país.

En esta suerte de complicidad, de esa suerte de narcoestado, vos hablaste al principio del asesinato fue la captura, pero no fue asesinado, fue muerto en el trayecto entre el estado de Jalisco y el Distrito Federal. Estamos hablando de una distancia muy parecida entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. Imaginémoslo que el atentado y la captura fue en una población de la provincia de Córdoba. Los llevaron en helicóptero a la Ciudad de México y se les quedó en el camino.

Entonces, la pregunta que sigue estando latente es si la intención era capturarlo o era matarlo. La segunda pregunta es si no quedó en la letra chica, o nadie lo leyó, en qué característica lo entregaba, si lo entregaban vivo o lo entregaban muerto. Y es ahí donde quizás, al día de hoy, un poco podríamos decir "punto y aparte", porque si "El Mencho" era llevado a una corte de Estados Unidos, el temor es que empezara a hablar y confesar la relación de ese movimiento, de ese grupo delictivo, inclusive con las fuerzas institucionales del país. No querían que El Mencho sobreviva y confesara las relaciones entre el cártel y el Estado de México.

No nos olvidemos también que México, en dos meses y medio, va a ser sede del Mundial de fútbol. Guadalajara, la segunda ciudad del país y con una histórica futbolista, va a ser una de las sedes y no estaba garantizada tampoco la seguridad. Todavía ayer empezaron a cuestionarlo algunos países, de que se pudiera celebrar en la ciudad o en el país de México el mundial con todas las garantías en materia de seguridad. Creo que acá estamos analizando un grupo que llegó a cubrir y convertirse en un estado paralelo. Hace unos meses atrás conversamos respecto al fentanilo. El grupo fue el principal promotor, productor y exportador o promocionador a nivel regional de América Latina del tema del fentanilo.

Por otra parte, durante la pandemia, la posición oficial también en México fue al principio bastante proclive a no tomar medidas drásticas, y ellos repartieron durante el aislamiento víveres, vacunas y todo tipo de asistencia social en las poblaciones de las provincias del centro de México donde tenían una presencia activa, ni digamos de los niveles de armamento, muchos de ellos más fuertes que las propias fuerzas armadas. Entonces, estamos quizás tocando la primera cabeza de una gran medusa que no sabemos cómo va a responder y quién va a tener el control aún. Si hablan de una persona, de un comandante tres, la idea es que él nunca nombró a un comandante dos porque no quería tener un sustituto. Son parte de los códigos que manejan frecuentemente ellos.

