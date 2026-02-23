Quién era el "Mencho", la narcoleyenda del Cartel de Jalisco que cayó en México

Su cabeza valía quince millones de dólares para la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, que lo consideraba responsable de la inundación de fentanilo en California. La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó en un comunicado que la operación en la que fue abatido este domingo contó con "información complementaria" provista por Estados Unidos. Fue el final de una vida de película a ambos lados de la frontera internacional del Río Grande, que en 59 años creó un imperio paraestatal y ajeno a toda ley, sanguinario con sus enemigos y protector con sus miles de subordinados, que dejó un reguero de violencia.

Como buena leyenda, sus datos biográficos no están claros: se sabe que nació en 1966 en el sureste del estado de Michoacán, aunque se discute si fue en el pueblo de Uruapan o de Naranjo de Chile. De niño dejó la escuela en quinto grado para trabajar en las plantaciones de paltas de la zona, tal como hacían sus padres. Los campos eran propiedad de la familia Valencia, luego conocida como el Cartel del Aguacate (palta) porque usaba los envíos de ese fruto para traficar marihuana. A los 14 años, "Mencho" ya ocupaba otras tareas en la organización, que luego fue conocida como el Cartel del Milenio y traficaba también amapola.

A sus 20 años migró a California, donde se involucró en el tráfico de heroína y metanfetamina de la mano de Abigail González Valencia, "El Cuini", quien sería su cuñado: el Mencho estrechó los lazos con el Cartel de Milenio casándose con Rosalinda González Valencia. En Estados Unidos fue arrestado varias veces, y junto a su hermano descubrió operaciones encubiertas de policías de civil.

A mediados de la década del noventa fue deportado a México, donde se unió por un breve tiempo a la policía municipal de Tomatlán, Jalisco. Pero al mismo tiempo reforzó sus lazos con el Cartel del Milenio, donde pronto ocupó un rol de asesor en el tráfico de drogas a Estados Unidos y llegó a ser jefe de seguridad. En los años sucesivos, se asoció a la rama que manejaba las finanzas, y se acercó al Cartel de Sinaloa. En 2010, tras la caída del líder del Cartel del Milenio, el "Mencho" emergió como el líder del nuevo Cartel Jalisco - Nueva Generación, que expandió sus actividades comerciales a Europa, África y Asia.

También en Argentina y Uruguay hay ramificaciones del Cartel de Jalisco: en 2009, un cuñado del "Mencho" abrió un minimercado en Puerto Madero. Tres mexicanos que se alojaban en la Torre Le Parc fueron vinculados con la organización. En 2025 el argentino Oscar Gilberto Calvete fue detenido en Punta del Este acusado de lavar dinero para esta banda narco internacional.

El CJNG consolidó su poder con armamento militar de última generación, como drones con explosivos, y llegó a atacar de frente a políticos y funcionarios del gobierno federal de México, incluido un atentado contra la vida del actual secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Además del tráfico de sustancias ilícitas en cuatro continentes, se les acusa de otros delitos como homicidios reiterados y violentos, robo de combustible y extorsión a comunidades campesinas.

Hacia el interior de Jalisco, el cartel se estructuró como una organización paraestatal, que ofrecía protección y ayuda financiera, instalaba centros de salud y escuelas y hasta buscaba a los estudiantes más brillantes de la Universidad de Guadalajara -futuros abogados, contadores o médicos- y los becaba para reclutarlos para su equipo. Eso explica la enorme ola de violencia y conmoción que desató la detención y el asesinato del "Mencho": una sociedad paralela, con decenas de miles de personas a su servicio, acaba de ser descabezada. Su hijo Rubén Oseguera González, el "Menchito", y su hermano fueron detenidos en Estados Unidos; uno de sus principales socios está detenido en México. El "Mencho" se jactaba de no haber pisado nunca una cárcel mexicana.

Ahora se abren interrogantes sobre el futuro de esta sofisticada red criminal. Algunos medios sugieren que quizás el "Mencho" no fuera el líder real de esta banda delictiva internacional, sino apenas una pantalla para encubrir a hombres más poderosos y anónimos.