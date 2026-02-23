El Partido de los Trabajadores de Corea del Norte reeligió este domingo a Kim Jong-un como secretario general, en el cuarto día del noveno congreso del partido. La agencia de noticias oficial del país, Korean Central News Agency - KCNA, informó que la resolución se aprobó “por la voluntad inquebrantable y el deseo unánime” de los miles de delegados presentes.

La reelección confirma el dominio completo de Kim Jong-un sobre el partido, el aparato estatal y las fuerzas armadas. Según el informe leído en el congreso y difundido por KCNA, bajo su conducción el país fortaleció su posición en el escenario internacional y construyó un ejército “de élite y poderoso”, en alusión al poderío de disuasión nuclear. El texto oficial atribuye a su gestión la superación de desafíos históricos y la garantía del porvenir del Estado y del pueblo norcoreano.

Kim, de 42 años, ocupa el puesto de secretario general desde octubre de 2021, pero dirige el país como líder supremo desde diciembre de 2011, cuando asumió el poder tras la muerte de su padre, Kim Jong-il. Él a su vez había sucedido en 1994 a su propio padre, Kim Il-sung, quien fundó Corea del Norte en 1948 y la manejó con mano de hierro durante casi medio siglo. En los hechos, la nación funciona como una monarquía encubierta.

El congreso partidario ratificó el programa nuclear como pilar estratégico fundamental. El KCNA informó que “la disuasión bélica del país, con las fuerzas nucleares como eje central, ha mejorado radicalmente”. Aseguraron que, "gracias al liderazgo de Kim Jong-un", el ejército norcoreano se volvió capaz de “hacer frente por iniciativa propia a cualquier amenaza de agresión” y de resistir “cualquier forma de guerra”.

El partido destacó los progresos alcanzados en el desarrollo del arsenal nuclear, que ahora se combina de manera integrada con las capacidades convencionales. Se anunció la intensificación de los trabajos para producir misiles con alcance suficiente para cubrir objetivos en Asia y en territorio continental de Estados Unidos. El KCNA subrayó que estos avances se lograron a pesar de “duros desafíos de la historia” y de condiciones externas adversas.

El congreso de Partido de los Trabajadores, que se realiza cada cinco años, comenzó el jueves en Pyongyang con la participación de unos 5.000 delegados procedentes de todo el país; en su enorme mayoría hombres, según se puede ver en las fotos y videos difundidos por la agencia oficial. Este encuentro establece las directrices políticas, económicas y militares para el quinquenio siguiente. Entre las resoluciones aprobadas destaca la conformación de un nuevo Comité Central del partido, que muestra indicios de renovación generacional y la salida de varios cuadros de larga trayectoria, como Choe Ryong-hae, Pak Jong-chon, Ri Pyong-chol, Kim Yong-chol y Ri Son-gwon.

Para los próximos cinco años, el congreso fijó objetivos concretos: impulsar la construcción económica, elevar el nivel de vida del pueblo y transformar los sectores estatal y social, entre otros. El KCNA señaló que el partido enfrenta “difíciles y urgentes tareas históricas” en estas materias. Se insistió en la necesidad de lograr la autosuficiencia a través de movilizaciones masivas de la población, mayor intercambio comercial con China y un aumento de las exportaciones de armas.

Con esta tercera reelección burocrática, Kim Jong-un acumula ya quince años en el poder y refuerza la continuidad del sistema dinástico fundado por su abuelo Kim Il-sung. Ejerce su gobierno de forma absolutista, castigando de manera visible a cualquiera que se atreva a disentir: hace poco fusiló públicamente a una pareja de empresarios, como gesto de advertencia a toda la ciudadanía. Todo indica que podría mantenerse en su sitio por mucho tiempo, ya que el congreso del Partido de los Trabajadores no introdujo modificaciones en la estructura de mando ni alteró la orientación política central del régimen.

