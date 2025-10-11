Corea del Norte exhibe un nuevo y poderoso misil junto a dirigentes de Rusia y China

En una exhibición de fuerza dirigida a Occidente, Corea del Norte presentó su misil balístico intercontinental “más poderoso” durante un desfile militar al que asistieron altos funcionarios de Rusia y China, aliados históricos.

El evento, celebrado el viernes en conmemoración de los 80 años del gobernante Partido de los Trabajadores, se produjo en momentos en que el líder norcoreano, Kim Jong Un, se ha visto fortalecido por el apoyo crucial de Moscú, luego de enviar a miles de soldados a luchar en la guerra contra Ucrania.

Dmitry Medvedev, subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia y estrecho funcionario del presidente Vladimir Putin, asistió al desfile junto al primer ministro chino, Li Qiang, y al líder vietnamita, To Lam. Todos se sentaron cerca de Kim, según imágenes publicadas por la Agencia Central de Noticias de Corea.

Exhibición de armas. El espectáculo contó con algunas de las armas más avanzadas del país, incluyendo su nuevo misil balístico intercontinental (ICBM) Hwasong-20, que los medios estatales describieron como su “sistema de armas nucleares estratégicas más poderoso”, cuyo “alcance de ataque no tiene límites”.

La última frase apunta a demostrar que incluso pueden atacar territorio estadounidense. Entre las armas presentadas, misiles de crucero estratégicos de largo alcance, vehículos de lanzamiento de drones y misiles tierra-aire y tierra-tierra desfilaron uno tras otro. El ejército del país “debe seguir creciendo hasta convertirse en una entidad invencible que destruya todas las amenazas”, declaró Kim en un discurso, pero no mencionó directamente a Washington ni a Seúl.

Evento popular. Miles de personas con coloridos trajes tradicionales llenaron las calles de la capital norcoreana para el evento nocturno, según mostraron las imágenes, ondeando banderas nacionales y vitoreando mientras las armas retumbaban por las calles principales empapadas por la lluvia.

Kim aprovechó para hacer un aparente guiño a las tropas norcoreanas enviadas a luchar junto a las fuerzas de Moscú en la guerra de Rusia contra Ucrania.

“El heroico espíritu de lucha demostrado y la victoria alcanzada por nuestras fuerzas armadas revolucionarias en los campos de batalla extranjeros por la justicia internacional... demostraron la perfección ideológica y espiritual”, declaró, según KCNA.

Alrededor de 600 soldados norcoreanos han muerto y miles más han resultado heridos luchando por Rusia, según ha declarado Seúl.

El desfile mostró el inagotable potencial tecnológico de defensa del país aislado y con armas nucleares, y su asombroso ritmo de desarrollo, que el mundo ya no puede ignorar, según informó KCNA.

Negociaciones pendientes. Las celebraciones en Pyongyang se producen después de que Seúl declarara que “no se puede descartar” una reunión entre Corea del Norte y Estados Unidos en el marco de la cumbre de la APEC de este año en Corea del Sur.

A pesar de reunirse con Kim tres veces durante su primer mandato, el presidente estadounidense Donald Trump no logró un acuerdo duradero sobre el programa nuclear de Corea del Norte.

Desde entonces, Pyongyang se ha declarado repetidamente un estado nuclear “irreversible”.

El mes pasado, Kim apareció junto al presidente chino, Xi Jinping, y a Putin en un elaborado desfile militar en Beijing.

“Es crucial ver este desfile no como un evento aislado, sino como la culminación de un cambio deliberado y estructural en la geopolítica regional”, opinó Seong-Hyon Lee, profesor visitante del Centro de Asia de la Universidad de Harvard.

“Sirve como una clara advertencia de que la alianza fortalecida de Seúl con Washington se encontrará con un bloque trilateral consolidado y poderoso a sus puerta”, agregó Seong Hyon, en referencia a Norcorea, Rusia y China.