Esposa de Nahuel Gallo: “El Gobierno argentino debe actuar de manera más contundente para liberarlo”

Primero, nuestra solidaridad con usted y con lo que está pasando su familia. Me gustaría que nos hiciera una síntesis de cómo se encuentra la salud de su esposo, Nahuel Gallo, y cuáles son sus expectativas que tiene en estos días respecto de su futura liberación.

Estamos viviendo unos momentos de muchísima angustia, de muchísima incertidumbre, porque aún no tenemos ningún tipo de información oficial sobre lo que es la situación de Nahuel. Cabe recordar que Nahuel está en desaparición forzada en Venezuela desde hacev443 días, en donde no ha recibido asistencia consular, no tiene asistencia a abogados, nunca le han respetado el debido proceso y los derechos humanos, y menos le han respetado el derecho a poder comunicarse con su familia.

Lastimosamente tanto Nahuel como más de 200 personas que están recluidas en El Rodeo 1 iniciaron una huelga de hambre desde este pasado viernes con la única intención de querer exigir lo que es la libertad inmediata, porque Nahuel Agustín Gallo es inocente. Él no necesita de ninguna ley de amnistía para poder ser liberado y nosotros lo que estamos pidiendo y exigiendo es la libertad tanto de Nahuel como de todos los presos políticos inocentes en Venezuela.

¿Usted considera que el gobierno argentino no está haciendo lo suficiente, dada la relación que tiene con el gobierno de los Estados Unidos y la relación que tiene el gobierno de los Estados Unidos con Venezuela, para lograr la liberación de Nahuel Gallo?

Con respecto al trabajo que está haciendo el gobierno argentino, el gobierno argentino está trabajando a nivel diplomático. Yo entiendo que Argentina no tiene representación diplomática en Venezuela, pero creo que hay que agotar todos los espacios. Hay que aprovechar esta relación diplomática que hay entre Estados Unidos. Sé que Argentina está trabajando con varios países aliados, pero diplomáticamente se ha hecho todo. Se han hecho los reclamos en diferentes foros internacionales, tanto desde Cancillería con sus diferentes embajadores, pero a nivel político han hecho todo.

Lo que yo necesito es que actúen más desde un nivel humano, desde esa necesidad de una persona inocente, porque todos sabemos que Nahuel es inocente. Nahuel no fue que lo enviaron, no es un problema político lo de Nahuel, es un problema que es una persona inocente en una desaparición forzada en Venezuela. Piensa que nosotros sabemos que Nahuel está en una cárcel de máxima seguridad, pero nosotros tenemos 443 días sin escuchar, sin saber cómo está desde su propia boca. Así que yo pido un accionar más contundente, un accionar más humano y no decir “sí, estamos trabajando”, pero eso que han estado haciendo a Nahuel no lo ha beneficiado para nada hasta los momentos, porque Nahuel sigue desaparecido, Nahuel sigue incomunicado y lo que yo pido es un accionar más humano y que ya todo esto que le están haciendo a Nahuel y a mi familia, por favor, termine de una sola vez por todas.

¿Cuál es su hipótesis y su conjetura respecto de por qué liberan a otros presos políticos, incluso hasta argentinos, y no a él? ¿Y qué relación le asigna usted a la persecución de él como significante de su propia familia?

En realidad esto es un ensañamiento que han tenido con nosotros, con Nahuel. Me encantaría saber el por qué. Me encantaría saber por qué Nahuel no ha sido beneficiado dentro de todas estas liberaciones que se han dado, pero pecaría yo de irresponsable en dar una declaración que seguramente no ayudaría en nada en el caso de Nahuel en estos momentos. Pero sí, más allá de que lo lleven a que “es el gendarme”, de que han pedido más, de que es el referente, de que dicen, de que hacen, ¿dónde está el respeto al derecho internacional? Si estamos hablando de eso.

Entonces, Nahuel es un ser humano como todos. Nahuel es un ser humano como los argentinos que salieron liberados. Nahuel es un ser humano como cualquier extranjero que fue liberado y, aun así, sigue en una situación bastante dolorosa y una situación bastante extrema que ya nosotros necesitamos que se terminen los conflictos diplomáticos o políticos, que lo resuelvan los políticos y que saquen a Nahuel de una vez por todas de esta situación.

Especialistas venezolanos nos contaban que había un sistema previo a la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela en el que cada cárcel tenía una especie de señor feudal. Es decir, que distintas personas con poder en Venezuela podían tener la capacidad de mandar a poner presas personas. En la pelea en las internas dentro del chavismo entre Maduro y los no maduristas, ¿usted tiene alguna versión o información respecto de quién fue dentro del régimen quien ordenó la detención de Nahuel y si eso implica de alguna manera que siga detenido porque esa persona sigue teniendo poder?

No, no tengo ningún tipo de información de esa. Lo único que sé y entiendo es que Nahuel es una persona inocente que en su momento, cuando viajó, viajó en un mal momento. Porque tal vez lo tildaron o lo culparon de que iba a extraer a las personas que estaban en la embajada de Argentina en Venezuela, cuando obviamente una persona no puede hacer un trabajo de esa magnitud. Entonces, lo culparon de muchas cosas.

Nunca mostraron las pruebas de esas cosas de las que lo han culpado, pero la realidad es que es un preso más, es un desaparecido más dentro de toda esta estructura criminal que está en estos momentos en Venezuela. Porque sí, Nicolás Maduro ya no está, Nicolás Maduro ahora va a pagar por todos los crímenes de lesa humanidad que ha cometido, pero aún queda parte de esa cúpula que sigue manteniendo a presos políticos en Venezuela y que decide quién sale y quién no.

Así que, dentro de lo que es esta ley de amnistía, dentro de lo que son todas estas liberaciones, nosotros lo único que tenemos que hacer es exigir la libertad inmediata de Nahuel Agustín Gallo y del otro argentino también, que también tengo bastante conocimiento y comparto el sentimiento con su esposa Virginia, de Germán Giuliani. Entender que si esto es un conflicto entre países, que se resuelvan entre países, pero estos seres humanos necesitan salir de ahí y necesitan volver a sus hogares. A mí no me importa si es preso de Maduro, si es preso de Diosdado (Cabello). Ellos verán, pero esto es una injusticia y son crímenes de lesa humanidad que tarde o temprano los van a tener que pagar.

Hay casos de familiares de personas detenidas en cárceles de Venezuela que han sido recibidas por el presidente norteamericano o inclusive por el secretario de Estado. ¿En algún momento pasó por su cabeza si hay alguna posibilidad de que usted pueda tener una reunión con algún funcionario norteamericano, así como fue el caso de otras esposas de presos políticos que han tenido hasta reuniones con Donald Trump?

Si llegase la oportunidad, obviamente me encantaría, pero todavía todo lo que nosotros hemos hecho lo hemos hecho a nivel de organismos nacionales aquí en Argentina y organismos nacionales en Venezuela. Así que si la oportunidad se da, obviamente sé que Estados Unidos está trabajando en conjunto con el gobierno argentino, pero yo respeto todo lo que esté haciendo Argentina. Pero, obviamente, si se me da la oportunidad nunca la voy a desaprovechar.

