El gendarme argentino Nahuel Gallo inició una huelga de hambre para que lo liberen en Venezuela

Junto a otros 200 presos que se encuentran alojados en la prisión de El Rodeo 1, en las cercanías de Caracas, el gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece detenido desde el 8 de diciembre de 2024 por el gobierno venezolano, empezó una huelga de hambre para que lo liberen. Recientemente en Venezuela se dictó una amnistía para los presos políticos pero Gallo no fue incluido.

La medida fue confirmada por la esposa de Gallo, María Alexandra Gómez, quien denunció que lo que están haciendo con su pareja "roza lo inhumano", en una publicación en redes sociales.

En su mensaje Gómez publicó que "responsabilizo a Martinez Rangel quién es el director del recinto, lo que le pase a Nahuel, a los extranjeros y demás inocentes sólo es responsabilidad de usted y sus custodios. A la Presidenta (E) Delcy Rodríguez, al Presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, dejen de jugar con la ilusión y expectativa de nosotros y de Nahuel. Nahuel es inocente y tiene que ser liberado YA”.

En un principio el reclamo tenía el apoyo de unos 100 detenidos pero el Foro Penal, ONG que lidera la defensa de los denominados "presos políticos" en el país caribeño, aseguró a través de su director, Alfredo Romero, que el número de quienes se adhirieron a la postura de Gallo es significativamente mayor.

