Suiza congeló más de USD 880 millones vinculados a Nicolás Maduro y su entorno

El Gobierno de Suiza confirmó el congelamiento de 687 millones de francos suizos —equivalentes a más de 880 millones de dólares— en activos asociados al ex mandatario venezolano Nicolás Maduro y personas de su círculo cercano. La decisión fue adoptada como medida preventiva para evitar la salida de fondos sospechados de origen ilícito del sistema financiero del país europeo.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores suizo, los activos fueron reportados por intermediarios financieros a la Oficina de Información sobre Blanqueo de Capitales tras la entrada en vigor de la orden de congelamiento el pasado 5 de enero.

El bloqueo fue dispuesto por el Consejo Federal luego de la detención de Maduro en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones federales vinculadas al narcotráfico y la corrupción.

Las autoridades explicaron que el objetivo principal es proteger la integridad del sistema financiero suizo y garantizar que los recursos bajo investigación no puedan ser transferidos o ocultados mientras se determina su procedencia.

El congelamiento alcanza a fondos vinculados a 21 de las 37 personas incluidas en la ordenanza suiza sobre Venezuela. Por motivos legales, el gobierno no reveló la identidad de los titulares de las cuentas afectadas.

Fondos bajo investigación judicial

La medida se apoya en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Bienes Ilícitos en Posesión de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero, normativa que permite bloquear activos cuando existen sospechas fundadas de corrupción o enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con la cancillería suiza, los fondos permanecerán inmovilizados hasta que las investigaciones determinen su origen. En caso de comprobarse irregularidades, el país europeo buscará restituir el dinero en beneficio del pueblo venezolano bajo mecanismos de supervisión internacional.

Dos tercios del total ya estaban vinculados a investigaciones penales abiertas en Suiza, mientras que unos 239 millones de francos fueron bloqueados tras la implementación de la nueva regulación específica.

Venezuela después de Maduro

El congelamiento amplía las sanciones aplicadas desde 2018 bajo la Ley de Embargo, que ya imponía restricciones a cuentas y bienes relacionados con altos funcionarios del régimen chavista. A diferencia de medidas anteriores, esta nueva disposición incluye a personas que no figuraban previamente en listas de sancionados.

El Consejo Federal aclaró que la medida no alcanza a integrantes del actual gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la detención de Maduro.

Desde Berna remarcaron que el cambio político en Venezuela abre la posibilidad de revisar y eventualmente repatriar activos obtenidos de manera ilícita, reforzando la cooperación internacional contra el lavado de dinero y la corrupción transnacional.

Las autoridades suizas subrayaron que el objetivo final es impedir que capitales sospechados abandonen el país y asegurar que, si se confirma su origen ilegal, puedan ser devueltos para contribuir a la recuperación institucional y económica de Venezuela.

