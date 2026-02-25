Revelan un video inédito de la tragedia de año nuevo en Suiza

Se acaba de revelar un video inédito del comienzo del incendio que azotó un bar de la localidad de Crans-Montana, Suiza, durante un festejo de Año Nuevo. Las imágenes forman parte del expediente de la investigación, y en ellas se ve claramente cómo se desata el fuego en la noche que dejó 41 muertos y 115 heridos, de los cuales 58 siguen hospitalizados.

El video fue presentado por la fiscalía de Sion y publicado por la agencia de noticias Sputnik. Muestra claramente cómo una joven con casco de motociclista, que se supone se trataba de una moza, está en los hombros de un joven con una máscara y es quien inicia el fuego con una bengala.

En ese sentido, el video certifica la hipótesis que se manejó desde el principio, que el comienzo del incendio se habría dado por el contacto de una chispa proveniente de esa bengala con la espuma acústica del techo del bar.

Medios franceses identificaron a la joven que aparece en los hombros de su compañero, con el casco y que habría iniciado el incendio dentro del bar Le Constellation, como Cyane Panine, una camarera francesa de 24 años que murió en la tragedia.

Según informaciones que se fueron recolectando en estos meses, la chica habría estado iniciando una especie de “trencito” con botellas de champagne adornadas con bengalas cuando se desató la tragedia. Al estar en altura, las chispas de las bengalas incendiaron las espumas acústicas del techo, altamente inflamables, y en el video se puede ver cómo una de ellas queda encendida al momento que la joven pasa.

La tragedia de Crans.Montana: la respuesta del Gobierno

El complejo turístico de Crans-Montana, reconocido a nivel internacional por sus pistas de esquí y sus campos de golf, vivió una noche que terminó en desastre. El bar Le Constellation, uno de los más concurridos del resort, fue sede de una fiesta que derivó en una de las mayores tragedias registradas en Suiza, con un saldo de 41 personas fallecidas y 115 heridas.

Negligencia y bengalas: el cóctel fatal en Suiza

Casi dos meses después del hecho, 58 de los heridos continúan internados, de acuerdo con datos confirmados por la agencia nacional suiza ATS.

La Red Nacional de Medicina de Catástrofes precisó que 30 pacientes permanecen hospitalizados en centros de salud suizos, mientras que otros 28 reciben atención en el exterior. De ellos, 14 están en Francia, cuatro en Alemania, ocho en Italia y dos en Bélgica. Además, en las últimas dos semanas, 11 personas que habían sido trasladadas a otros países por quemaduras recibieron el alta médica.

Desde el Gobierno nacional, se informó que entregarán una ayuda de 50.000 francos suizos (54.800 euros) a todas las personas que hayan resultado heridas y que hayan sido hospitalizadas, así como a los familiares de los fallecidos.

La medida todavía debe ser aprobada en el Parlamento, y tiene por objetivo subsanar las carencias de las prestaciones del sistema de ayuda a las víctimas, de seguros sociales y de responsabilidad civil. Asimismo, otorgarán 8,5 millones de francos (9,3 millones de euros) para mitigar gastos de otros cantones a los que los involucrados fueron derivados.

Los peores incendios del mundo en recitales y boliches en las últimas décadas

Esto se suma a la disposición del cantón de Valais, donde sucedió el hecho, de otorgar 10.000 francos suizos (11.000 euros) a los afectados y familiares.

El Gobierno también ofreció un máximo de 20 millones de francos (22 millones de euros) para organizar y financiar negociaciones entre víctimas, familiares, aseguradoras, autoridades y otros prestadores obligados a pagar.

Mientras tanto, el juicio a los dueños del bar continúa y siguen sumándose testimonios luego de la tragedia.

