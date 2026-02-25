Histórica condena en Brasil: 76 años de cárcel para los ideólogos del crimen de Marielle Franco

El Tribunal Supremo de Brasil condenó este miércoles a 76 años de prisión a los hermanos Domingos y Chiquinho Brazão por haber ordenado el asesinato de la concejala Marielle Franco y su chofer, Anderson Gomes, ocurrido en marzo de 2018 en Río de Janeiro.

Tras casi ocho años de incertidumbre, la justicia determinó por unanimidad que los políticos planearon el atentado para proteger sus intereses económicos vinculados a las milicias paramilitares. El fallo, que responde a la histórica pregunta de "¿quién mandó matar a Marielle?", castiga tanto a los autores intelectuales como a la red de corrupción policial que obstruyó la investigación durante años.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La sentencia de los hermanos Brazão no es solo una condena penal; es un radiografía de la corrupción estructural en el estado de Río de Janeiro. Chiquinho, exdiputado federal, y Domingos, consejero del Tribunal de Cuentas, fueron hallados culpables de liderar una organización criminal dedicada a la explotación ilegal de tierras. Según el juez instructor, Alexandre de Moraes, el asesinato "fue una respuesta directa a la labor política de Franco", quien representaba un obstáculo para los negocios inmobiliarios de las milicias en las zonas pobres de la ciudad.

Noticia en desarrollo