Expulsan a un congresista demócrata tras exhibir un cartel contra Donald Trump: "Las personas negras no son monos"

El congresista demócrata Al Green, representante por Texas, fue expulsado este martes del hemiciclo del Congreso de Estados Unidos durante el discurso sobre el estado de la Unión del presidente Donald Trump, luego de levantarse y mostrar un cartel que decía “las personas negras no son simios”. La frase hacía referencia a un video racista publicado —y posteriormente eliminado— en la red social Truth Social del mandatario, donde Barack y Michelle Obama aparecían representados como monos.

Las imágenes, difundidas en redes sociales y retiradas tras la polémica, mostraban al expresidente y a la exprimera dama —los primeros afroamericanos en ocupar esos cargos en la historia del país— en una representación que fue interpretada como racista por dirigentes de ambos partidos y organizaciones civiles.

Discurso de Donald Trump ante el Congreso de EE.UU.: "Cuando el mundo necesita valentía, visión e inspiración mira hacia Estados Unidos"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El episodio generó indignación en distintos sectores políticos y reavivó el debate sobre el discurso racial en la esfera pública estadounidense.

La escena en el Congreso

Cuando Trump ingresó al recinto para dirigirse a la sesión conjunta del Congreso en horario central, Green se puso de pie y comenzó a agitar el cartel de protesta. En medio del revuelo, una persona del público intentó arrebatarle la pancarta, pero el legislador la sostuvo mientras el presidente iniciaba su discurso.

Minutos después, personal de seguridad lo escoltó fuera del hemiciclo entre cánticos de “Estados Unidos, Estados Unidos” provenientes de bancas republicanas.

No es la primera vez que Green protagoniza un incidente durante una intervención presidencial. En 2025, durante otra presentación de Trump ante el Congreso, el legislador agitó su bastón y le gritó al mandatario, lo que también derivó en su retiro del recinto.

"Errático" y con la economía en duda: así ven los estadounidenses a Trump previo a su discurso anual

El episodio se suma a una serie de tensiones en torno al discurso público y el uso de redes sociales por parte del presidente. Y es que aunque el video fue eliminado, el gesto del congresista buscó capitalizar a parte de la oposición frente a lo que consideran una escalada retórica con connotaciones raciales.

DCQ