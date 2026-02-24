El administrador de la NASA y ex astronauta, Jared Issacman, se refirió en las últimas horas al renovado debate sobre la posible desclasificación de archivos gubernamentales vinculados a presencia extraterrestre y tuvo una visión escéptica: “La búsqueda de vida más allá de nuestro planeta es una de las preguntas más fascinantes de la humanidad, pero debemos responderla con ciencia, no con suposiciones”. Fue luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump volviera a pronunciarse públicamente a favor de dar a conocer información oficial sobre la presencia de ovnis.

Las declaraciones de Isaacman se dieron en el marco de una entrevista sobre exploración espacial y transparencia gubernamental, donde fue consultado por la insistencia de Trump en que deberían abrirse todos los archivos relacionados con avistamientos y reportes históricos almacenados por agencias federales.

Trump anunció que autorizará "la publicación de todos los archivos relacionados con extraterrestres"

Si bien evitó avalar teorías sobre vida extraterrestre en la Tierra, el empresario sostuvo que “la transparencia siempre fortalece la confianza pública”, aunque aclaró que muchas veces los documentos clasificados contienen información sensible vinculada a tecnología y defensa.

Administrador de la NASA, Jared Isaacman, habló sobre el pedido de Donald Trump para desclasificar archivos sobre presencia extraterrestre

Uno de los puntos centrales del debate es el equilibrio entre transparencia y seguridad. Documentos clasificados pueden incluir información sobre capacidades de radar, sistemas de defensa o desarrollos tecnológicos, que nada tienen que ver con vida extraterrestre, pero cuya difusión podría afectar la seguridad nacional.

Jared Issacman: “Hasta el momento no existen pruebas concluyentes de visitas alienígenas a la Tierra”

El administrador de la NASA fue reticente a la hora de alimentar hipótesis sin sustento y llamó a sostener el debate en términos racionales.

Obama: "Los extraterrestres son reales, pero no los he visto, no están en el Área 51 ni hay instalaciones subterráneas..."

En relación con ello, Jared Issacman enfatizó que “hasta el momento no existen pruebas concluyentes de visitas concluyentes a la Tierra”.

Vida extraterrestre

El interés global por los fenómenos sobre la presencia de fenómenos extraterrestres

En los últimos años, el Gobierno de Estados Unidos publicó informes que admiten la existencia de fenómenos aéreos no identificados sin explicación inmediata, aunque sin confirmar presencia extraterrestre. Este reconocimiento oficial alimentó el interés público y generó presión para ampliar la investigación.

Alineación de seis planetas: cuándo verla en Argentina y cómo observar el fenómeno

El pedido de Trump reavivó un tema que cruza política, defensa, ciencia y cultura popular. Mientras sectores conservadores reclaman mayor apertura, otros advierten que la narrativa sobre “archivos ocultos” suele mezclarse con especulaciones sin respaldo empírico..

