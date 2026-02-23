Alineación de seis planetas: cuándo verla en Argentina y cómo observar el fenómeno

El fenómeno, conocido como “alineación planetaria” o alineación de seis planetas ,ocurre cuando varios astros parecen ubicarse en una misma franja del cielo desde la perspectiva terrestre. En esta ocasión, los protagonistas serán Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y Urano, que se distribuirán en el firmamento en un mismo sector, generando una postal poco frecuente y serán visibles en Argentina este sábado 28 de febrero.

Según explican especialistas en astronomía, no se trata de una alineación perfecta en línea recta, algo extremadamente improbable, sino de una configuración aparente en la bóveda celeste. Dicho tipo de eventos no tienen consecuencias físicas sobre la Tierra, pero sí representa una oportunidad ideal para la observación y divulgación científica.

Los astrónomos recomiendan buscar un sitio con baja contaminación lumínica, esperar a que el cielo esté completamente despejado y permitir que la vista se adapte a la oscuridad durante al menos 15 minutos. El uso de aplicaciones móviles de mapas estelares puede facilitar la identificación de cada planeta.

Cómo podrá verse en Argentina

En territorio argentino, la alineación de seis planetas podrá observarse mirando hacia el horizonte oeste y noroeste tras la caída del sol. Venus y Júpiter serán los más brillantes y fáciles de identificar, ya que destacan por su intensidad lumínica. Marte podrá reconocerse por su tonalidad rojiza característica.

En cambio, Mercurio aparecerá muy bajo en el horizonte y durante un lapso breve, lo que dificultará su visualización. Saturno y Urano requerirán instrumentos ópticos para ser observados con claridad, especialmente este último, que no suele ser visible sin ayuda técnica.

Cuál es el mejor lugar del país para contemplarla

Si bien el fenómeno podrá apreciarse desde gran parte del país, las mejores condiciones suelen darse en regiones con cielos más limpios y secos. En ese sentido, provincias del noroeste y la región de Cuyo ofrecen ventajas significativas por su baja humedad y escasa nubosidad.

Zonas de alta montaña en San Juan, Mendoza y Salta son reconocidas internacionalmente por la calidad de sus cielos para la observación astronómica. También la estepa patagónica brinda excelentes condiciones cuando el clima es estable.

No obstante, incluso en grandes centros urbanos como Buenos Aires el fenómeno podrá observarse parcialmente, especialmente los planetas más brillantes, siempre que el horizonte esté despejado de edificios y la nubosidad no interfiera.

La alineación de seis planetas no es un evento cotidiano y, aunque no se trate de una alineación exacta, constituye una oportunidad ideal para mirar al cielo y reconectar con la dinámica del Sistema Solar. Un espectáculo silencioso y fascinante que invita a detenerse unos minutos y observar el movimiento constante de los mundos que nos rodean.

