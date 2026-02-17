Un nuevo cometa descubierto por los astrónomos puede acercarse hasta 1,4 millones de kilómetros del Sol

El cometa, catalogado oficialmente como C/2026 A1 bajo la nomenclatura astronómica internacional, fue descubierto el pasado viernes 13 de enero por un equipo de observadores que monitorea los cuerpos cercanos al sistema solar interior. Desde su aparición, observatorios de distintos países trabajan de forma coordinada con el objetivo de precisar los cálculos de su órbita y determinar su trayectoria.

Según los primeros modelos orbitales, el misterioso astro podría aproximarse hasta 1,4 millones de kilómetros del Sol, una distancia que, en términos astronómicos, es extremadamente reducida. Para poner en contexto esta afirmación, la Tierra se encuentra a unos 150 millones de kilómetros del corazón del Sistema Solar, lo que significa que pasaría a menos del 1% de dicha latitud.

C/2026 A1 integra el grupo de cometas conocidos como “sungrazers” o rasantes del sol de Kreutz, caracterizados por órbitas que los llevan extremadamente cerca del sol durante el perihelio.Los modelos dinámicos modernos sugieren que todos los Kreutz observados en los últimos milenios son fragmentos de un gran cometa progenitor.

Detección del telescopio astrógrafo Scmidt

Las intensas temperaturas y la radiación solar pueden provocar la sublimación acelerada de hielos y materiales volátiles, generando colas espectaculares o, en algunos casos, la desintegración total del núcleo.

Qué tecnología se utilizó en el hallazgo del cometa C/2026 A1

El cometa C/2026 A1 fue descubierto por el equipo MAPS del Observatorio de San Pedro de Atacama en Chile, que desarrolla un programa especializado en la búsqueda de objetos próximos al Sol.

La detección se llevó a cabo a través del telescopio astrógrafo Scmidt de campo amplio y relación focal rápida (Celestron Rasa 11), equipado con cámaras de CCD (Dispositivo de Carga Acoplada) de gran formato y optimizado para el rastreo sistemático de regiones crepusculares.

C/2026 A1: del linaje ancestral al hallazgo moderno

Si los Kreutz constituyen una genealogía que se remonta a la Antigüedad, su descubrimiento actual es fruto de la tecnología moderna y de la vigilancia sistemática del cielo cercano al Sol.

Cometa C/2026 A1

Dentro de esta genealogía, el cometa C/2026 A1 (MAPS) parece pertenecer a la población asociada al cometa Pereyra (C/1963 R1), un subgrupo vinculado dinámicamente con los grandes cometas de 1843 y 1882.

Un estudio reciente de Zdeněk Sekanina (2023) sugiere que este linaje podría remontarse al cometa observado en 1041, a su vez relacionado con un objeto visto en el año 363,

