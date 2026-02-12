El observatorio Swift de la NASA confirmó el descubrimiento histórico de agua en el cometa 3I/ATLAS

El observatorio Swift de la NASA confirmó la detección de agua en el cometa 3I/ATLAS transformándose en un descubrimiento histórico,cuando se encontraba casi tres veces más lejos del Sol que la Tierra, a través de su subproducto ultravioleta, el gas hidroxilo (OH). El equipo de astrónomos midió una pérdida de líquido de aproximadamente 40 kilogramos por segundo, cuando la mayoría de los astros del Sistema Solar suelen encontrarse relativamente inactivos a esa distancia.

Dicho descubrimiento, podría reescribir la historia de los orígenes planetarios. Cada molécula de este cuerpo celeste, señalan los astrofísicos, es “como un mensaje químico viajando por el tiempo”.

El cometa 3I/ATLAS “despertó” tras acercarse al Sol y liberó compuestos orgánicos con intensidad inesperada

El satélite Swift localizó un tenue brillo ultravioleta que los telescopios terrestres no pueden observar, ya que este opera por fuera de la atmósfera terrestre y en la que este tipo de luz no es bloqueada.

Observatorio Swift de la NASA

Qué es el gas hidroxilo descubierto en 3I/ATLAS

El gas hidroxilo representa un indicador valioso para detectar la presencia de agua en el espacio interestelar. Esta molécula se forma cuando los rayos ultravioleta del Sol rompen las moléculas de agua (H2O) en átomos de hidrógeno y radicales hidroxilo.

El objeto interestelar podría tener una composición distinta a la de los cometas del sistema solar, con elementos volátiles.

Científicos de la NASA afirmaron que el cometa 3I/ATLAS contiene "moléculas fundamentales para la vida"

Profesor de física de la Universidad Alabama, Dennis Bodewits: “Estamos leyendo una nota enviada desde otro sistema planetario”

El profesor de física de la Universidad de Auburn (Alabama), Dennis Bodewits, sostuvo: “Cuando detectamos agua o incluso su débil eco ultravioleta, OH, en un cometa interestelar, estamos leyendo una nota enviada desde otro sistema planetario”.

Los expertos pueden comparar así, su actividad y composición, lo que abre la puerta a investigar la química de sistemas planetarios más allá de nuestro Sol.

Detección del cometa 3I/ATLAS

La teoría que vincula al cometa 3I/ATLAS con el posible desarrollo de vida inteligente en Marte

La relevancia de este descubrimiento del cometa 3I/ATLAS, radica en que permite estudiar un visitante interestelar con los mismos criterios que se usan para aquellos que se encuentran o pertenecen al Sistema Solar.

El equipo de investigación de la NASA , analizó que “esta desgasificación temprana podría estar causada por el calentamiento de pequeños granos de hielo en la superficie del núcleo cometario bajo el efecto de la radiación solar, incluso a gran distancia”.

