La NASA alerta que la Tierra se encuentra indefensa ante miles de asteroides en el espacio

La Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA) alerta que la Tierra se encuentra indefensa ante miles de asteroides que deambulan alrededor del espacio cerca de nuestro planeta. Según estimaciones, calculan que hay alrededor de 15.000 rocas de tamaño mediano no detectadas a poca distancia del globo.

En 2022 se realizo una misión llamada Dart, en la que se demostró que, en caso de emergencia, la NASA podría desviar un cohete de su curso. Sin embargo, las conclusiones de la expedición fueron que "no estamos preparados para hacerlo de nuevo si corremos peligro".

La jefa de la misión, Nancy Chabot señalo: "Nos preocupan estos asteroides asesinos de ciudades". “Dart fue una gran demostración, pero no lo tenemos listo para usar si surge una amenaza que necesitemos resolver", agregó.

La Doctora de la Universidad Johns Hopkins advirtió que desconocen "dónde se encuentran el 50% de los asteroides de 140 metros". Frente a esta situación sostuvo: “No tendríamos otra opción que desviar uno activamente en este momento. Podríamos estar preparados, pero no veo que se haga esa inversión”.

Una misión en 2022 demostró cómo se podría desviar un asteroide de su curso

Indicó también que las agencias espaciales no tienen dinero necesario para mantener las defensas en alerta máxima. En paralelo, Kelly Fast, oficial de Defensa Planetaria de la NASA, explicó que los asteroides medianos son los que más le preocupan.

En una conferencia de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS) en Arizona, dijo: “Lo que me mantiene despierta por las noches son los asteroides que no conocemos". "No nos preocupan tanto los grandes porque sabemos dónde están", añadió.

“Son los que están en el medio, de unos 140 metros y más grandes, los que realmente podrían causar daños regionales en lugar de globales y no sabemos dónde están", expresó en la conferencia.

Se estima que la NASA lanzará una misión llamada Surveyor en 2027. El objetivo será encontrar al menos el 90% de los asteroides con un ancho superior a 140 metros en una decada.