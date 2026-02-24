Discurso de Donald Trump ante el Congreso de EE.UU.: "Los países que nos estaban estafando ahora nos están pagando"

Donald Trump pronunció este martes el tradicional discurso sobre el Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio en un clima político muy adverso para su mandato, especialmente porque días atrás la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidió que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autoriza al presidente a imponer aranceles comerciales de alcance, cantidad y tiempo ilimitados sin antes recibir una aprobación de los legisladores.

En ese contexto, el mandatario republicano comenzó diciendo: "Nuestra Nación ha vuelto más fuerte que nunca antes. En menos de 5 meses vamos a celebrar una fecha importante de la historia. El 4 de julio va a marcar 2 siglos y medio de prosperidad y libertad en la nación más importante de la faz de la tierra. Va a mejorar todavía más porque estamos en la era dorada de Estados Unidos. Hace dos mese hablé en este recinto, diciendo que heredé una nación en crisis, con una frontera abierta, guerras, caos en todo el mundo, pero esta noche puedo decir que hemos logrado una transformación como nunca se vio antes. ¡Y nunca volveremos adonde estábamos hace poco tiempo!".

Para luego agregar: "Hoy nuestra frontera está segura. Nuestro espíritu se ha restaurado. La inflación está bajando. La economía está pujante como nunca antes. Estados Unidos está siendo respetada nuevamente, quizás como nunca antes. Después de 4 años en que millones de extranjeros cruzaron nuestra frontera, tenemos la frontera más fuerte, más segura de Estados Unidos. En los últimos 9 meses no hubo ni siquiera un cruce de inmigrantes ilegales a Estados Unidos. Pero siempre le permitiremos a personas que vengan aquí legalmente, personas que aman nuestro país".

A continuación, remarcó: "El flujo de fentanilo letal bajó en solo un año, es un récord. El año pasado el índice de asesinatos bajó, es un récord histórico, los números más bajos en 125 años, desde 1900, mucho antes que naciera mi papá maravilloso, Fred, hace mucho tiempo. En 12 meses mi gobierno ya bajó la inflación. Bajó a 1,7%. También está cayendo el costo anual de las hipotecas desde que mi mandato comenzó, hace un año, y los intereses también han bajado. Y vamos a mantenerlo así. El mercado de acciones ha tenido 53 récords de alta desde mi mandato. Todos están ganando muchísimo después de 4 años del gobierno de Biden".

En ese punto, señaló: "Vean ustedes la diferencia que marca un presidente. Hace poco éramos un país muerto, hoy somos el país más atrayente del mundo. Se están abriendo plantas, laboratorios, fábricas, son 70.000 nuevos empleos de la construcción en poco tiempo. La producción de petróleo creció y recibimos de nuestro nuevo amigo y aliado Venezuela más barriles de petróleo. La producción de gas natural también alcanzó un nuevo récord, porque cumplí mi promesa de 'perfora, bebé, perfora'. Todos los empleos creados en mi Gobierno han sido en el sector privado. Acabamos la política de DDI en Estados Unidos. Hemos puesto 1,4 millones de gente que sacamos de las estampillas de alimentación. Y por todos estos motivos, miembros del Congreso, digo esta noche: El estado de nuestra unión es sólido. Estamos venciendo tanto que ni sabemos que hacer con eso. Las personas me dicen: '¡Ya no podemos aceptar más victorias!'. Antes perdíamos, ahora estamos ganando muchísimo. La prueba de eso es que está con nosotros un grupo de vencedores, el equipo masculino que logró el oro olímpico en hockey sobre hielo".

El presidente afirmó: "La próxima vez que la antorcha olímpica se prenda va a ser aquí. Vamos a hacer un buen trabajo en Los Ángeles. Y Los Ángeles va a ser seguro: así como Washington DC. Tengo las Olimpiadas y la Copa Mundial de la FIFA. ¡Y eso es emocionante! Entonces, este va a ser un año para celebrar a nuestro país y los héroes que lo han mantenido libre".

Luego apuntó contra la oposición: "Todos los demócratas, cada uno de ellos, votaron en contra de las reducciones inmensas de impuestos. Querían grandes impuestos para que dañaran a las personas, pero somos más fuertes y no aceptamos impuestos para las horas extras, para las propinas o para nuestros jubilados. Recientemente, en Pensilvania, me encontré con Megan, una madre que trabaja como mesera de noche. Megan está aquí esta noche y puede decir que ahora no tiene que pagar impuesto a las propinas. ¡Estamos luchando por ti, Megan!".

Trump aprovechó a reivindicar sus aranceles y criticar a la Corte Suprema: "Usé estos aranceles para conseguir miles de cosas para nuestro país, para beneficios económicos y de seguridad. Todo está funcionando. Los países que nos estaban estafando ahora nos están pagando. Nos estaban estafando, incluso los demócratas, pero no lo quieren decir. Hicimos acuerdos, pero están felices. Y en el 2022 los premios Nobel de economía se equivocaron totalmente. Hace 4 días un fallo de la Corte Suprema, muy desafortunado ese fallo, por suerte, todos los países quieren mantener esos acuerdos que ya hicieron. Van a seguir trabajando según la misma senda exitosa que hemos hecho pese al fallo desafortunado de la Corte. Este país está ahorrando cantidad de dinero protegiendo la paz. Decían la amenaza de los aranceles, pero lo hicimos con estatutos legales aprobados".

Para luego señalar: "Conforme avance el tiempo creo que los aranceles que están pagados por naciones extranjeras van a reemplazar el sistema de ingreso por la renta, lo que va a quitar la carga sobre la gente que yo amo. A partir de ahora las fábricas, empleos, inversiones, van a seguir entrando a Estados Unidos, porque tenemos un presidente que pone a Estados Unidos primero. Yo amo a Estados Unidos. Por décadas antes que yo estuviera aquí teníamos exactamente lo opuesto: todo se lo robaban a fin de sacar la riqueza de las personas que hacen que nuestro país funcione".

El presidente volvió a cuestionar a su antecesor: "Con Biden y sus socios corruptos en el Congreso se llegó a un punto de quiebre con el engaño del ambiente y las fronteras abiertas vinieron asesinos y permitieron que eso ocurriera y establecieron una inflación récord. Ahora nos va muy bien. Los precios se están cayendo radicalmente. El precio del huevo bajó un 60%. El pollo, los automóviles, los hoteles, incluso la carne de res empezó a bajar de precio. Lo hemos logrado. Nadie lo creía, principalmente la energía, que ha bajado tanto".

Entonces habló de la atención médica: "También estamos enfrentando el precio de la atención médica que ustedes causaron con la Obama Care. Por eso presenté el plan de atención médica, quiero que ese dinero vaya directamente a la gente, así la atención médica será mejor a un precio mucho más bajo. Esto traté de hacerlo en mi primer mandato, pero los demócratas lo impidieron. Otros presidentes trataron de hacerlo, pero nunca pudieron. Hablaron mucho, pero no actuaban, pero yo sí lo hice. Ahora pagamos los precios más bajos del mundo. El resultado es que la diferencia de precios llega hasta 600% y todo está disponible en un sitio.".

